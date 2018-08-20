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Halk otobüsünde kalp krizi geçiren yolcuyu şoför hastaneye ulaştırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.08.2018 12:41 | Son Güncelleme

BURSA’nın İnegöl ilçesinde bindiği özel halk otobüsünde kalp krizi geçiren kadın yolcuyu, aracın güzergahını değiştiren şoför hastaneye ulaştırdı.

Halk otobüsünde kalp krizi geçiren yolcuyu şoför hastaneye ulaştırdı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde bindiği özel halk otobüsünde kalp krizi geçiren kadın yolcuyu, aracın güzergahını değiştiren şoför hastaneye ulaştırdı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, üzerinden kimlik çıkmayan yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kırsal Alanyurt Mahallesi'nden ilçe merkezine yolcu taşıyan İbrahim Türken yönetimindeki 16 M 06080 plakalı özel halk otobüsüne binen bir kadın yolcu, birkaç dakika sonra aniden fenalaştı. Yolcuların bilgilendirdiği Türken, güzergahının dışına çıkıp, diğer duraklara uğramadan kadın yolcuyu İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan, üzerinden kimlik çıkmayan yolcunun kalp krizi geçirdiği saptandı. Tedavisi süren kadının, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kadının fenalaştığı anlar ve hastaneye götürülürken yaşananlar ise saniye saniye otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.
O anları anlatan otobüs şoförü İbrahim Türken, "Teyze araca bindi. Binerken zorlanınca yolcular yardımcı oldular. 3 dakika sonra teyze bayıldı, kalp rahatsızlığı varmış. O sırada karar aldım ve hızla hastaneye gitmek üzere yola çıktım. Acil servise götürdük. Tedavi altına alındı. Kalp rahatsızlığı olan bir insan için duracak vakit yoktu, biz de insanlık görevimizi yerine getirdik" dedi.

FOTOĞRAFLI

Halk otobüsünde kalp krizi geçiren yolcuyu şoför hastaneye ulaştırdıHalk otobüsünde kalp krizi geçiren yolcuyu şoför hastaneye ulaştırdıHalk otobüsünde kalp krizi geçiren yolcuyu şoför hastaneye ulaştırdıHalk otobüsünde kalp krizi geçiren yolcuyu şoför hastaneye ulaştırdı

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