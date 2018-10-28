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Halk otobüsünde kavga anı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 28.10.2018 17:10 | Son Güncelleme

Yusuf ÇINAR ÇORUM DHA ÇORUM'da Özel Halk otobüs şoförüyle yolcu arasında çıkan kavga, otobüsteki güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Yusuf ÇINAR ÇORUM DHA ÇORUM'da Özel Halk otobüs şoförüyle yolcu arasında çıkan kavga, otobüsteki güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Olay, Çorum Halk Ulaşım A.Ş bünyesinde bulunan özel halk otobüsünde meydana geldi. İddiaya göre otobüsün durakta değil az ilerde bekleyerek yolcu almasına sinirlenen bir yolcu, otobüs şoförü İlhan Aybol ile tartışmaya başladı. Tatışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Otobüs şoförü de oturduğu koltuktan ayağa kalkarak üzerine gelen yolcuyu itekleyerek uzaklaştırmak istedi. Bu sırada yolcu elindeki şemsiye ile otobüs şoförüne vurdu. Ardından yumruklaşan ikilinin arasına bir yolcu girdi. Otobüs şoförü İlhan Aybol, 155 polis imdat'ı arayıp yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri şoförü ve yolcuyu polis otosuna bindirdi. Darp raporu olan taraflar karakolda birbirlerinden şikayetçi oldu. KAVGA ANI KAMERADA Öte yandan otobüste yaşanan kavga anına ilişkin görüntüler de, araçta bulunan güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Otobüs şoförü İlhan Aybol, ?Durakta duramadım. Az ilerde durdum. Yolcu 'Sen neden durakta durmuyorsun' diyerek çıkıştı bana. Bana şemsiyeyle ve yumrukta vurdu. Ben imdat çekip polis çağırdım. Karakolda birbirimizden şikayetçi olduk dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

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