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  4. Halk otobüsünde korku dolu anlar! Tekme ve tokatlarla birbirlerine girdiler

Halk otobüsünde korku dolu anlar! Tekme ve tokatlarla birbirlerine girdiler

31.08.2022 02:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Derince ilçesinde halk otobüsünde tartışan 2 grup arasında kavga çıktı. Taraflar, tekme tokat birbirine girerken, otobüsteki yolcular ise korku dolu anlar yaşadı.

Halk otobüsünde korku dolu anlar! Tekme ve tokatlarla birbirlerine girdiler

Olay dün akşam saatlerinde Derince ilçesinde meydana geldi. Seyir halindeki otobüste henüz bilinmeyen bir nedenle 2 grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

OTOBÜSÜN İÇİNDE BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Taraflar halk otobüsü içerisinde birbirini tekmeler atarken, sürücü otobüsü yol kenarına çekti. Olay anı halk otobüsünde bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Görüntülerde 2 grubun birbirine tekme tokat saldırdığı ve otobüste bulunan bazı kişilerin çığlıklar atarak o anları izlediği görüldü. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli kavga
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