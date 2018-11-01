HABER

Halk otobüsünde küçük çocuğa taciz iddiası

YAŞAM HABERLERİ  | 01.11.2018 15:18 | Son Güncelleme

ANTALYA'da halk otobüsünde bir kişi, yanındaki 10 yaşındaki kızını elle taciz ettiğini iddia ettiği K.E.'yi dövdü.

Halk otobüsünde küçük çocuğa taciz iddiası

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da halk otobüsünde bir kişi, yanındaki 10 yaşındaki kızını elle taciz ettiğini iddia ettiği K.E.'yi dövdü. Şoförün yolcuları indirip kapılara kapatarak araca kilitlediği K.E., çağırılan polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay anı araçtaki kameralara yansıdı.
Olay, dün saat 21.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yener Ulusoy Bulvarı'nda meydana geldi. Varsak- Sarısu güzergâhında çalışan 07 AAK 658 plakalı halk otobüsü, bulvar üzerindeki durağa yanaştığında araçta bağırışmalar oldu. Yolculardan biri, yanında oturan kızını eliyle taciz ettiği iddiasıyla K.E.'yi yumruklamaya başladı. Bu sırada şoför Ramazan Özer de yolcuları indirip, kapıları kapattı. Şoför Özer, otobüste tek başına kalan K.E.'nin kaçmasını önledi. Olayın duyulması üzerine çevredekiler ve yolcular, otobüsün kapılarını açmaya çalışıp K.E.'ye saldırmak istedi.
Gelen polis ekipleri, K.E.'yi kelepçeleyerek otobüste bir süre daha bekletti. Otobüstekilerin ifadesini alan polis, K.E.'yi gözaltına alarak Yenikapı Polis Merkezi'ne götürdü. K.E., işlemlerinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. K.E., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
SANİYE SANİYE KAMERAYA YANSIDI
Taciz olayı, saniye saniye otobüsün güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde yanında oturan kızını, K.E.'nin eliyle taciz ettiğini iddia eden babanın aniden yerinden kalkıp, hemen arka koltukta oturan K.E.'ye "Ne elliyorsun benim çocuğumu" diye sinkaflı sözlerle bağırdığı, bu sırada kız çocuğunun da çığlık attığı duyuldu. K.E. ise, "Ne yaptım?" diye birkaç kez babaya seslendi. Babanın şoföre aracı karakola çekmesini söyledikten sonra K.E.'yi yumrukladığı görüldü. Bazı yolcuların kavgayı ayırmaya çalıştığı, şoförün de 155'i arayarak polis çağırdığı görüntülere yansıdı. Daha sonra yolcuların otobüsü boşaltmasının ardından kapılar kapatılarak K.E.'nin araçta bekletildiği, kısa süre sonra gelen polisin şüpheliyi gözaltına aldığı görüldü.

FOTOĞRAFLI

Halk otobüsünde küçük çocuğa taciz iddiasıHalk otobüsünde küçük çocuğa taciz iddiasıHalk otobüsünde küçük çocuğa taciz iddiasıHalk otobüsünde küçük çocuğa taciz iddiası

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Polisten fuhuş operasyonu! 3 kadın yakalandıPolisten fuhuş operasyonu! 3 kadın yakalandı
Ayvalık'ta fuhuştan gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 kadın sınır dışı edildiAyvalık'ta fuhuştan gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 kadın sınır dışı edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

Mersin'de fuhuş operasyonu! Her şeyi itiraf ettiler

Mersin'de fuhuş operasyonu! Her şeyi itiraf ettiler

Turgut Aslan'ı FETÖ üyeleri böyle infaza götürdü!

Turgut Aslan'ı FETÖ üyeleri böyle infaza götürdü!

AK Parti'den emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili açıklama

AK Parti'den emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili açıklama

ÖTV indirimi ile birlikte hangi araç ne kadar olacak?

ÖTV indirimi ile birlikte hangi araç ne kadar olacak?

Melih Gökçek aday olacak mı? AK Parti'den son dakika açıklaması

Melih Gökçek aday olacak mı? AK Parti'den son dakika açıklaması

İlginizi Çekebilir

Söylentisi bile yetti! 'Süper loto' hayatını kabusa çevirdi

Söylentisi bile yetti! 'Süper loto' hayatını kabusa çevirdi

Tokat'ta borçlarını alamayan bakkal öyle bir yazı astı ki... 'Neyi bekliyorsun ey vatandaş!'

Tokat'ta borçlarını alamayan bakkal öyle bir yazı astı ki... 'Neyi bekliyorsun ey vatandaş!'

Genç kız diye evlendi, karakolda hayatının şokunu yaşadı

Genç kız diye evlendi, karakolda hayatının şokunu yaşadı

Ardahan'da çoban köpeğinin fotoğrafını görenler şaştı kaldı

Ardahan'da çoban köpeğinin fotoğrafını görenler şaştı kaldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Maskeli soyguncu kasiyer kıza dehşeti yaşattı!

Maskeli soyguncu kasiyer kıza dehşeti yaşattı!

74 yaşında sapık alarmı! Fotoğrafı lise öğrencilerine gösterildi

74 yaşında sapık alarmı! Fotoğrafı lise öğrencilerine gösterildi

Katil kocadan kan donduran savunma: Namusum için yaptım

Katil kocadan kan donduran savunma: Namusum için yaptım

Balıkçılar ağı çekince dehşete düştü! 'Bir tane daha gelirse...'

Balıkçılar ağı çekince dehşete düştü! 'Bir tane daha gelirse...'

Polisten fuhuş operasyonu! 3 kadın yakalandı

Polisten fuhuş operasyonu! 3 kadın yakalandı

Defineciler orayı da talan etti! Dünyanın ilk akıl hastanesi tanınmaz hale geldi

Defineciler orayı da talan etti! Dünyanın ilk akıl hastanesi tanınmaz hale geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.