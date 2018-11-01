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Halk otobüsünde küçük çocuğa taciz iddiası (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 01.11.2018 17:35 | Son Güncelleme

TUTUKLANDI Antalya'da halk otobüsünde babasının yanındaki 10 yaşındaki kızı elle taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınıp, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.E., çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

TUTUKLANDI
Antalya'da halk otobüsünde babasının yanındaki 10 yaşındaki kızı elle taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınıp, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.E., çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

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