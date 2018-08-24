Halk otobüsünde yetersiz bakiye tartışması!

Olay, Beşiktaş'tan Mecidiyeköy'e gitmek için halk otobüsüne binen 19 yaşındaki yolcunun öğrenci kartını okutmasıyla başladı. Arkadaşı için de kartını okutmak isteyen genç kız, yetersiz bakiye uyarısı aldı.
Araçtan inerek kartını dolduran ve otobüse yeniden binen yolcu, bu esnada arkasından konuştuğunu söylediği otobüs şoförüyle tartışmaya başladı.
Genç kız, şoförün kendisine vurduğunu iddia ederken, olayın büyümesi üzerine otobüsün hareket etmemesi için aracın önüne geçti. Dakikalarca süren olay nedeniyle otobüs hareket edemezken, araçtaki vatandaşlar da duruma tepki gösterdi.
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