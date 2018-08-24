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Halk otobüsünde yetersiz bakiye tartışması!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 12:15 | Son Güncelleme

İstanbul'da bir halk otobüsünde şoförle yolcu arasında yetersiz bakiye nedeniyle kavga çıktı. Kavga, otobüsün dışında da devam ederken, şoförün kendisini darp ettiğini iddia eden genç kız şoföre, "Gel öldür bir de beni. Vahşi misin sen ya" diye bağırdı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Olay, Beşiktaş'tan Mecidiyeköy'e gitmek için halk otobüsüne binen 19 yaşındaki yolcunun öğrenci kartını okutmasıyla başladı. Arkadaşı için de kartını okutmak isteyen genç kız, yetersiz bakiye uyarısı aldı.

Araçtan inerek kartını dolduran ve otobüse yeniden binen yolcu, bu esnada arkasından konuştuğunu söylediği otobüs şoförüyle tartışmaya başladı.

Genç kız, şoförün kendisine vurduğunu iddia ederken, olayın büyümesi üzerine otobüsün hareket etmemesi için aracın önüne geçti. Dakikalarca süren olay nedeniyle otobüs hareket edemezken, araçtaki vatandaşlar da duruma tepki gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
halk otobüsü OTOBÜS Beşiktaş Mecidiyeköy

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