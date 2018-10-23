Halk otobüsündeki hırsızlık kamerada

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL, (DHA) EMİNÖNÜ'nde peronda bekleyen bir özel halk otobüsünün şoförünün araçtan ayrılmasını fırsat bilen bir hırsız, şoför mahallindeki cep telefonu, cüzdan ve bir miktar parayı aldıktan sonra otobüsten ayrıldı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde otobüsün ön kapısını dışarıda bulunan mekanizmayı kullanarak açan şüphelinin rahatlığı görülüyor. Hırsızlığı gerçekleştiren şüpheli dışarıda otobüsün ne zaman kalkacağını soran yolculara da cevap veriyor.
Eminönü-Kocamustafapaşa seferleri yapan otobüsün şoförü Musa Ersoy yaşanan hırsızlık olayını şöyle anlattı: “Eminönü peronlarına yanaştığımızda 10 dakika gibi bir vaktim vardı. İhtiyaç için gidip geldiğimde eşyaların araçtan çalındığını fark ettim. Araç kamerasını seyrettiğimizde araç içine giren şahsın rahat bir şekilde hareket ettiğini, dışarıda soru soran yolculara cevap verdiğini gördüm. Başka arkadaşların da mağdur olmaması için yetkililerden bu konuda yardımcı olmalarını bekliyoruz" dedi.
Güvenlik kamerasını incelemeye alan polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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