HABER

Halk otobüsündeki hırsızlık kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2018 11:03 | Son Güncelleme

EMİNÖNÜ'nde  peronda bekleyen bir özel halk otobüsünün şoförünün araçtan ayrılmasını fırsat bilen bir hırsız, şoför mahallindeki cep telefonu, cüzdan ve bir miktar parayı aldıktan sonra otobüsten ayrıldı.

Halk otobüsündeki hırsızlık kamerada

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL, (DHA) EMİNÖNÜ'nde peronda bekleyen bir özel halk otobüsünün şoförünün araçtan ayrılmasını fırsat bilen bir hırsız, şoför mahallindeki cep telefonu, cüzdan ve bir miktar parayı aldıktan sonra otobüsten ayrıldı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde otobüsün ön kapısını dışarıda bulunan mekanizmayı kullanarak açan şüphelinin rahatlığı görülüyor. Hırsızlığı gerçekleştiren şüpheli dışarıda otobüsün ne zaman kalkacağını soran yolculara da cevap veriyor.

Eminönü-Kocamustafapaşa seferleri yapan otobüsün şoförü Musa Ersoy yaşanan hırsızlık olayını şöyle anlattı: “Eminönü peronlarına yanaştığımızda 10 dakika gibi bir vaktim vardı. İhtiyaç için gidip geldiğimde eşyaların araçtan çalındığını fark ettim. Araç kamerasını seyrettiğimizde araç içine giren şahsın rahat bir şekilde hareket ettiğini, dışarıda soru soran yolculara cevap verdiğini gördüm. Başka arkadaşların da mağdur olmaması için yetkililerden bu konuda yardımcı olmalarını bekliyoruz" dedi.

Güvenlik kamerasını incelemeye alan polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

(FOTOĞRAF)

Halk otobüsündeki hırsızlık kameradaHalk otobüsündeki hırsızlık kameradaHalk otobüsündeki hırsızlık kameradaHalk otobüsündeki hırsızlık kamerada

PARTNERDehşet anlar kamerada! Misafiri diri diri yemeye kalktıDehşet anlar kamerada! Misafiri diri diri yemeye kalktı
Kaçak ördek avcılarına 10 bin lira cezaKaçak ördek avcılarına 10 bin lira ceza
Eşini öldüren koca: Ayrılmakta ısrar edince kendimden geçtimEşini öldüren koca: Ayrılmakta ısrar edince kendimden geçtim
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

CHP'li Engin Altay evlendi! Güneş Gazetesi'nden flaş iddia: Nikah geçersiz

CHP'li Engin Altay evlendi! Güneş Gazetesi'nden flaş iddia: Nikah geçersiz

Milletvekillerinin maaşı artık kesilmeyecek!

Milletvekillerinin maaşı artık kesilmeyecek!

Serdar Ortaç'tan boşanma iddialarına yanıt

Serdar Ortaç'tan boşanma iddialarına yanıt

Derin Talu şaşkınlık yarattı! 'Bu nasıl 15 yaş!'

Derin Talu şaşkınlık yarattı! 'Bu nasıl 15 yaş!'

Muharrem İnce bombayı patlattı: İlk kez söylüyorum

Muharrem İnce bombayı patlattı: İlk kez söylüyorum

MİT ve Emniyet rapor hazırladı! İş adamlarına büyük operasyon geliyor

MİT ve Emniyet rapor hazırladı! İş adamlarına büyük operasyon geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kan donduran olay! Sokak ortasında 18 yerinden bıçaklayıp...

Kan donduran olay! Sokak ortasında 18 yerinden bıçaklayıp...

8 yıllık sır cinayetle ilgili flaş gelişme

8 yıllık sır cinayetle ilgili flaş gelişme

Eve erken dönüp eşini yasak aşkıyla basmıştı! Flaş gelişme

Eve erken dönüp eşini yasak aşkıyla basmıştı! Flaş gelişme

Dolandırıcıların lüks yaşamı böyle görüntülendi! Sözleri 'pes' dedirtti

Dolandırıcıların lüks yaşamı böyle görüntülendi! Sözleri 'pes' dedirtti

İnsanlık ölmemiş dedirten an!

İnsanlık ölmemiş dedirten an!

Hastanede ilginç olay! Donup kaldılar

Hastanede ilginç olay! Donup kaldılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.