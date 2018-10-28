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Halk otobüsündeki yolcu- şoför kavgası kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 28.10.2018 17:20 | Son Güncelleme

ÇORUM'da, özel halk otobüsü şoförüyle yolcu arasında çıkan kavga, araç içi kamerasına yansıdı.

Halk otobüsündeki yolcu- şoför kavgası kamerada

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM'da, özel halk otobüsü şoförüyle yolcu arasında çıkan kavga, araç içi kamerasına yansıdı. Otobüsteki yolcuların müdahalesiyle son bulan kavga sonrası darp raporu alan taraflar, birbirinden şikayetçi oldu.
Olay, Çorum Halk Ulaşım A.Ş. bünyesinde bulunan özel halk otobüsünde meydana geldi. Yolculardan biri, iddiaya göre, halk otobüsünün durakta durmamasına sinirlenip, bindiği otobüste şoför İlhan Aybol ile tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüştü. Birbirlerine yumruk atan taraflar, diğer yolcuların da araya girmesiyle güçlükle sakinleştirildi. Kavganın yeniden başlaması üzerine sürücü, 155'i arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavga eden yolcu ve sürücüyü polis merkezine götürdü. Darp raporu alan taraflar, karakolda birbirlerinden şikayetçi olduğunu söyledi.
Öte yandan otobüsteki kavga anları da araç içinde yer alan güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülerde, yolcu ve sürücünün yumruklaştığı, kavga sırasında otobüs sürücüsü Aybol'un oturduğu koltuktan kalkarak, kendisini korumaya çalıştığı anlar yer aldı. Otobüs şoförü İlhan Aybol, "Durakta duramadım. Az ileride durdum. Yolcu 'Sen neden durakta durmuyorsun?' diyerek çıkıştı bana. Bana şemsiyeyle vudu ve yumruk da vurdu. Ben imdat çekip polis çağırdım" deyip, yolcudan şikayetçi olduğunu söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Halk otobüsündeki yolcu- şoför kavgası kameradaHalk otobüsündeki yolcu- şoför kavgası kameradaHalk otobüsündeki yolcu- şoför kavgası kamerada

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