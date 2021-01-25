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  4. Akılalmaz olay! Halk otobüsünden fırlayan tekerlek dehşet saçtı

Akılalmaz olay! Halk otobüsünden fırlayan tekerlek dehşet saçtı

25.01.2021 17:01 | Son Güncelleme:
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Akılalmaz olay! Halk otobüsünden fırlayan tekerlek dehşet saçtı

Kahramanmaraş'ta seyir halindeki halk otobüsünden fırlayan tekerlek, 1 kişinin yaralanmasına, 2 otomobilde maddi hasara neden oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Şekerdere Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kent merkezi istikametine seyir halindeki Y.G.’nin kullandığı halk otobüsünün sol arka iki tekerleği yerinden çıktı. Tekerleklerden birisi refüjdeki demir korkuluklara çarparak durdu. İkinci tekerlek ise bulvar üzerinde yaklaşık 500 metre ileride kaldırımda yürüyen A.B.’ye (74), ardından iki otomobile çarptı. Otobüs tekerleği daha sonra bir iş yerine ait kaldırımdaki sandalyelere çarparak zarar verdi.

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Lastiğin çarptığı A.B. 112 Acil Servis ekiplerince Yörükselim Şehir Hastanesinde tedavi altına alırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay sonrası otobüsün tekerleği yeniden yerine takılırken, kısa süreli trafiğe kapatılan bulvar yeniden ulaşıma açıldı.

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Öte yandan, olayın yaşandığı bulvarda lastiğin yokuş aşağı seyretmesi ise hem mobese hem de güvenlik kameralarınca kaydedildi.

İHA

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