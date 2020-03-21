Halk otobüsüne binen köpeği gören vatandaşlar büyük panik yaşadı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen olayda, Yakup Sağlam idaresindeki özel halk otobüsüne binen köpek yolculara panik yaşattı. Durağa yanaşan halk otobüsüne bir anda binen köpeği gören vatandaşlar otobüs içerisinde panikle koşuşturmaya başladı. Durumu fark eden otobüs sürücüsü Sağlam ise, yolculara sakin olmalarını, daha önce de aynı durumla karşılaştığını söyledi. Yolcuların yaklaşmaya korktuğu köpek ise otobüste yere oturdu. Köpeğin zararsız olduğunu gören otobüs sürücüsü Sağlam, yolcuları sakinleştirerek köpeğin rahatsız olmaması için yolcuları araca arka kapıdan bindirdi. Bir süre otobüste yolculuk yapan köpek 4 durak sonra otobüsün kapısının açılmasıyla ayağa kalkarak araçtan indi. O anlar ise saniye saniye otobüsteki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

"KORONAVİRÜSÜNDEN BİRİSİ Mİ BAYILDI DİYE DÜŞÜNDÜM"

Yaşananları anlatan otobüs sürücüsü Yakup Sağlam, daha önce de idaresindeki otobüse köpek bindiğini ifade ederek, “Tren İstasyonu durağına yanaştım. Kapıyı açtıktan sonra aynadan arkadan gelen arabaya bakarken, içeride bir bağırtı oldu. Dedim ki ne oluyor, koronavirüsünden birisi mi bayıldı diye düşündüm. Kameradan baktım, bir köpek araca bindi. Ondan sonra ortalık bir karıştı. Kadınlar falan bağırmaya başladı. Daha sonra yolcular, ‘Kaptan arka kapıyı aç, inelim' diye bağırmaya başladı. Ben de sakin olmalarını söyledim. Geçen yıl yine bir köpek aracımıza binmişti. Ondan dolayı antrenmanlıyım. Köpek daha sonra yere oturdu. Bizle 4-5 durak geldi. Hatta o araca bindikten sonra diğer yolculara, ‘önde misafir var, arka kapıdan binelim' dedim. Daha sonra indi ve gitti. Daha sonra indi ve hiç kimseye zarar vermeden gitti” dedi.