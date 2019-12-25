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  4. Halk otobüsünün açık kapısından düşen kadın yaralandı

Halk otobüsünün açık kapısından düşen kadın yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 18:15 | Son Güncelleme

KARABÜK’te, hareket halindeki halk otobüsünün açık kapısından düşen Satiye Yılmaz (44), yaralandı. Yılmaz'ın düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Okan ŞİMŞEK/ KARABÜK,(DHA)- KARABÜK’te, hareket halindeki halk otobüsünün açık kapısından düşen Satiye Yılmaz (44), yaralandı. Yılmaz'ın düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, akşam saatlerinde 100. Yıl Mahallesi 1002 nolu caddede meydana geldi. İddiaya göre, Behçet Ferhat A. idaresindeki 78 DA 958 plakalı halk otobüsünde bulunan Satiye Yılmaz, otobüs virajı döndüğü sırada tam kapanmayan arka kapıdan elindeki poşetlerle yola savruldu. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri, yaralanan Satiye Yılmaz’a ilk müdahalede bulundu. Satiye Yılmaz yakındaki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Behçet Ferhat A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekiplerinin incelemelerinde otobüsün arka kapısında çürümeler ve teknik aksaklıklar tespit edildi. Araç incelenmek üzere otoparka çekildi. Satiye Yılmaz’ın düşme anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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