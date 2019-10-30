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Halk otobüsünün çarptığı öğrenci yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2019 19:00 | Son Güncelleme

Karabük’te yolun kenarında yürüyen öğrenci halk otobüsünün çarpması sonucu yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı’nda Ş.A.

Karabük’te yolun kenarında yürüyen öğrenci halk otobüsünün çarpması sonucu yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı’nda Ş.A. yönetimindeki 78 SC 657 plakalı özel halk otobüsü servis yolunda ilerlediği sırada yol kenarındaki Alp Benlioğlu (17) isimli öğrenciye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle düşen Benlioğlu yaralandı. Otobüsün ani fren yapmasıyla da arka koltuktan düşen ve henüz ismi öğrenilemeyen bir kadın da hafif şekilde yaralandı. Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Servis ekipleri çağrılırken, yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Halk otobüsünün öğrenciye çarpma anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Hastanede tedavi altına alınan yaralıların herhangi bir hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, otobüs sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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