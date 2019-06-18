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Halk otobüsünün çarptığı vatandaş kurtarılamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2019 15:04 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yolun karşına geçmek isterken halk otobüsünün çarpması sonucunda yaralanan 56 yaşındaki adam hayatını kaybetti.Kaza, dün sabah saatlerinde Kocaeli’nin İzmit ilçesi D-100 Karayolu yan yolu Ankara istikametinde meydana geldi.

Halk otobüsünün çarptığı vatandaş kurtarılamadı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yolun karşına geçmek isterken halk otobüsünün çarpması sonucunda yaralanan 56 yaşındaki adam hayatını kaybetti.
Kaza, dün sabah saatlerinde Kocaeli’nin İzmit ilçesi D-100 Karayolu yan yolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kavşaktan karşıya geçmek isteyen 56 yaşındaki Murat İ. İsimli vatandaşa sürücüsü bilinmeyen 41 HB 640 plakalı halk otobüsü çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan Murat İ. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Murat İ. Başiskele ilçesinde bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı.
Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Murat İ. Kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili halk otobüsü sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. 4 çocuk babası olduğu öğrenilen Murat İ.’nin cenazesi hastanede yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından toprağa verilmek üzere Bolu’nun Gerede ilçesine götürüldü.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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