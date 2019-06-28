HABER

Halk otobüsünün çarptığı yaşlı adam yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.06.2019 16:25 | Son Güncelleme

Sivas’ta özel halk otobüsünün çarptığı yaşlı adam yaralanırken, yaşlı adama çarpan otobüsü şoför ise panik yaşadı.Edinilen bilgilere göre kaza, saat 15.00 sıralarında Cumhuriyet Üniversitesi Kampüsü içerisinde bulunan Sivas Belediyesi Özel Halk Otobüsleri ana durağında meydana geldi.

Halk otobüsünün çarptığı yaşlı adam yaralandı

Sivas’ta özel halk otobüsünün çarptığı yaşlı adam yaralanırken, yaşlı adama çarpan otobüsü şoför ise panik yaşadı.
Edinilen bilgilere göre kaza, saat 15.00 sıralarında Cumhuriyet Üniversitesi Kampüsü içerisinde bulunan Sivas Belediyesi Özel Halk Otobüsleri ana durağında meydana geldi. Özel halk otobüsü şoförü ana durak içerisinde yürüyen M.K.‘ya çarptı. Otobüs, çarpmanın etkisi ile yere düşen M.K.‘nın ayağının üzerinden geçti. Yaralanan M.K. olay yerine gelen ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Otobüs şoförü ise kaza nedeniyle panik yaşadı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Halk otobüsünün çarptığı yaşlı adam yaralandı

Halk otobüsünün çarptığı yaşlı adam yaralandı

İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?
Hatay’da fuhuş operasyonuHatay’da fuhuş operasyonu
Camide kalp krizi geçiren yaşlı adamın yardımına ambulans helikopter yetiştiCamide kalp krizi geçiren yaşlı adamın yardımına ambulans helikopter yetişti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

AK Partili vekilin Atatürk tablosu yorumu tartışma yarattı

AK Partili vekilin Atatürk tablosu yorumu tartışma yarattı

Yıldız Tilbe kızı ve torunlarıyla poz verdi! İnanılmaz benzerlik

Yıldız Tilbe kızı ve torunlarıyla poz verdi! İnanılmaz benzerlik

Hey yıllar! İclal Aydın'ın son hali şaşırttı

Hey yıllar! İclal Aydın'ın son hali şaşırttı

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

MSB'den Suriye'deki saldırılar sonrası sert açıklama

MSB'den Suriye'deki saldırılar sonrası sert açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Böyle baba olmaz olsun!

Böyle baba olmaz olsun!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Samsun'da 23 işçi hastanelik oldu

Samsun'da 23 işçi hastanelik oldu

Eşini 19 yerinden bıçaklayan sanığa iyi hal indirimi

Eşini 19 yerinden bıçaklayan sanığa iyi hal indirimi

Mersin'de kanlı pusu! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

Mersin'de kanlı pusu! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

İlginç isyan: 4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

Sultanbeyli'de 30 genç bıçaklarla birbirine saldırdı!

Ortalık savaş alanına döndü!

İstanbul'da kendisini dolandıran şahsı dedektif gibi iz sürerek yakaladı

İstanbul'da filmleri aratmayacak olay! Dedektif gibi iz sürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.