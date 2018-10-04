Halk otobüsünün motoru yandı

Haluk TURGUT/GEBZE(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, halk otobüsünün motoru tutuştu. Sürücü, otobüste bulunan yolcuları indirirken, itfaiye ekibi aracın tutuşan motorunu söndürdü.
Olay bugün öğle saatlerinde, Hacı Halil Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Dilovası ile Gebze arasında sefer yapan 41 J 4171 plakalı halk otobüsünün motorundan dumanlar yükseldi. Sürücü, aracı caddede yol kenarında durdurarak yolcuları indirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, halk otobüsünün tutuşan motorunu söndürdü. Araçta hasar oluşurken, itfaiyenin zamanında müdahalesi ile araç yanmaktan kurtarıldı.
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