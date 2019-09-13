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Halk otobüsünün otomobile çarpma anı kameraya yansıdı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2019 17:29 | Son Güncelleme

İZMİT’te sürücüsünün kontrolünü kaybettiği halk otobüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda önce sürüklendi ardından kayarak park halindeki otomobile çarptı.

Halk otobüsünün otomobile çarpma anı kameraya yansıdı

Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT’te sürücüsünün kontrolünü kaybettiği halk otobüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda önce sürüklendi ardından kayarak park halindeki otomobile çarptı. 4 yolcunun yaralandığı kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza sabah saatlerinde Cedit Mahallesi Musa Kazım Caddesi'nde meydana geldi. 41 J 0145 plakalı halk otobüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp, sürüklenmeye başladı. Yaklaşık 20 metre sürüklenen otobüs, kayarak, park halinde bulunan otomobile çarpıp, durdu. Kazada 4 yolcu hafif yaralandı. Yardıma koşan vatandaşlar, 112 Acil'i aradı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kaza anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Halk otobüsünün otomobile çarpma anı kameraya yansıdıHalk otobüsünün otomobile çarpma anı kameraya yansıdıHalk otobüsünün otomobile çarpma anı kameraya yansıdıHalk otobüsünün otomobile çarpma anı kameraya yansıdı

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