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Halk otobüsünün taksiye çarptığı o anlar kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2019 22:08 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Etimesgut ilçesinde, emniyet şeridinde bekleyen taksiye halk otobüsünün çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Halk otobüsünün taksiye çarptığı o anlar kamerada

Fatih POYRAZ- Alper KORKMAZ/ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Etimesgut ilçesinde, emniyet şeridinde bekleyen taksiye halk otobüsünün çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. O anlar ise otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Etimesgut ilçesinde meydana geldi. Ankara Bulvarı üzerinden, Etimesgut istikametine giden M.T. yönetimindeki halk otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, Ümitköy yol ayrımındaki emniyet şeridinde bekleyen R.T. yönetimindeki taksiye arkadan çarptı. Kazada yaralanan 4 kişi, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
KAZA ANI KAMERADA
Öte yandan, kaza anı ise otobüsün güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, sürücüsünün kontrolden çıkan otobüsün, emniyet şeridinde bekleyen taksiye arkadan çarptığı görüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Halk otobüsünün taksiye çarptığı o anlar kameradaHalk otobüsünün taksiye çarptığı o anlar kamerada

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