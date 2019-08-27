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Halk Oyunları Festivaline yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 14:29 | Son Güncelleme

Büyük Taarruz ve Zafer Haftası’nın 97.

Halk Oyunları Festivaline yoğun ilgi

Büyük Taarruz ve Zafer Haftası’nın 97. yıldönümü kutlamaları kapsamında Halk Oyunları Festivali düzenlendi.
Kutlamalar çerçevesinde, Afyonkarahisar Belediyesi tarafından bu yıl 18.’si düzenlenen Uluslararası Halk Oyunları Festivali, gerçekleştirilen ilk gösteriyle başladı. Kültürlerin kaynaşmasına sahne olan festivale; Bulgaristan, Romanya, Kırgızistan, TÜFEM Halk Oyunları Derneği, Macaristan, Sırbistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Makedonya, Bosna Hersek ve Giresun halk oyunları ekipleri katılırken, ekipler kendi yörelerine özgü halk oyunlarını Afyonkarahisar halkı için sergiledi.
Gösterileri ilgiyle izleyen vatandaşlar, muhteşem bir görsel şölen yaşadı.

Halk Oyunları Festivaline yoğun ilgi

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