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Halk Oyunlarıyla Canlı Satranç Performansı

29.07.2019 16:37 | Son Güncelleme

Türkiye’de ilk kez halk oyunları ekipleri yöresel kıyafetleriyle canlı satranç performansı sergiledi. Her satranç hamlesinde farklı bir yöreye ait oyun sunuldu. Etkinlik Dünya Satranç Günü sebebiyle düzenlendi

Halk Oyunlarıyla Canlı Satranç Performansı

Türkiye’de ilk kez halk oyunları ekipleri yöresel kıyafetleriyle canlı satranç performansı sergiledi. Her satranç hamlesinde farklı bir yöreye ait oyun sunuldu.

Türkiye Satranç Federasyonu, Gökyay Vakfı Satranç Müzesi ve Altındağ Belediyesi tarafından geçen haftalarda Dünya Satranç Günü sebebiyle ortaklaşa düzenlediği etkinlikte halk oyunları şöleniyle satranca dikkat çekildi.

Bünyesinde Türkiye’nin en fazla satranç takımına sahip olan Gökyay Satranç Müzesi’nin ev sahipliğindeki etkinlikte, halk oyunları eşliğinde satranç vatandaşlar açısından ilgi çekici hale getirilmeye çalışıldı.

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, etkinlik açılışında satranç hakkında bilgiler verdi, satranç ile dili, dini, ırkı, cinsiyet, yaş ve fiziksel farkları olmaksızın herkesin 64 karede birleştiğini söyledi.

Tulay, “Sporun birleştirici ve barışçıl yeteneğinin en fazla ve en güzel hayat bulduğu spor dalı da satrançtır. Onun için bizler, herkesin, özellikle çocuklarımızın, gençlerin ve kadınlarımızın satranç ile ilgilenmelerini, satrancın bir bölümünde yer almalarını istiyoruz” dedi.

Yöresel satranç oyununa komut veren kişi ise 2018 Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatı’nda en iyi kız sporcu seçilen Çisel Anaçoğlu’ydu. En etkili satranç açılışlarından olan ‘Danimarka Gambiti’ ile başlayan oyun zeybek, bar, halaylarla sürdü.

Satranç oyuncularından Mustafa Erkoç, “Halk oyuncularından her yöreden oynanmasını istedik, çoğunlukla oyunlarımızı göstermeye çalıştık. Hepsi ayrı figürlerle oyunlarımızı oynadık. Bizim için de çok güzel bir deneyim oldu” diye konuştu.

Oyunda biraz zorlandıklarını açıklayan Merve Küçük ise, çok keyifli bir etkinlik olduğunu ve satrancın halk oyunlarıyla kaynaşmasının çok farklı bir proje olduğunu anlattı.

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