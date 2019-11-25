Halk ozanı Abdurrahman Delen’den “Kadına Şiddete Hayır” şiiri

Balıkesir’in Ayvalık ilçesindeki yazlığında ikamet eden ünlü şair Abdurrahman Delen, 25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla anlamlı bir şiir yazdı.

Yazdığı şiirlerle büyük beğeni toplayan ve sosyal sorumluluk projeleriyle adından sıkça söz ettiren, 2019 yılında Azarbaycan Kardeşlik Ödülü, Dokunmayın Çocuklara şiiri ile bu Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi Ödülü ile En İyi Çıkış Yapan Türk Halk Müziği Sanatçısı Ödülü alan Abdurrahman Delen, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderdiği mektup hakkında da şiir yazarak gönüllerde taht kurdu.Ülkemiz ve dünyadaki çocuk istismarlarına dikkat çekmek için ‘Dokunmayın Çocuklara’ adlı şiir yazıp, besteleyen ve buna bir de klip çeken Abdurrahman Delen, "Ne zaman çocuklara yönelik taciz haberi okusam, yüreğime inanılmaz kasvet bürünüyor. Bunun yanı sırada toplumumuzda kanayan bir yara haline gelen; Kadına Şiddete ‘dur’ demek için ‘Kadınsız Bir Dünya Yaşanmaz Olur’ adlı şiiri yazdım. Yakın zamanda bu şiire bestelediğim eserim içinde stüdyoya girip, bir de klip çekeceğim. İnşallah bu sorunun ortadan kaldırılmasında benimde karınca kararınca bir parça faydam dokunur” diye konuştu.

