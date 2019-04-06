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Halk ozanı Hacı Taşan'ın saz çalan heykeli yapılıyor 

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 18:59 | Son Güncelleme

BOZLAK kültürünün önemli temsilcisi halk ozanı Hacı Taşan'ın, saz çalan heykeli yapılıyor.

Halk ozanı Hacı Taşan'ın saz çalan heykeli yapılıyor 

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- BOZLAK kültürünün önemli temsilcisi halk ozanı Hacı Taşan'ın, saz çalan heykeli yapılıyor. Çorum'da yapımı süren heykel tamamlandığında Kırıkkale'nin Keskin ilçesindeki Taş Mektep'te sergilenecek.
Kırıkkale Valiliği ve Keskin Kaymakamlığı'nın birlikte yürütüğü proje kapsamında, halk ozanı Hacı Taşan'ın saz çalan heykelinin yapımına Çorum'daki heykel atölyesinde başlandı. Heykel, Taşan'ın fiziksel özelliklerinin aynısı olacak. Ayrıca özel bir teknikle heykele yerleştirilecek müzik kutusu sayesinde, ziyaretçiler Hacı Taşan'ın eserlerini dinleme fırsatı bulacak.
Heykel hakkında bilgi veren Hacı Taşan'ın yeğeni Duran Taşan, "Heykel kısa süre sonra tamamlanıp Taş Mektep'te sergilenecek. Katkılarından dolayı Kırıkkale Valimiz Yunus Sezer ve Keskin Kaymakamımız Muammer Köker'e teşekkür ediyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI

Halk ozanı Hacı Taşan'ın saz çalan heykeli yapılıyor Halk ozanı Hacı Taşan'ın saz çalan heykeli yapılıyor

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