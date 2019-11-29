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Halk ozanı Nihat Sönmez Beytüşşebaplılarla buluşmaya devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 09:50 | Son Güncelleme

Halk ozanı Nihat Sönmez, Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde konser verdi.

Halk ozanı Nihat Sönmez, Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde konser verdi. Sönmez, 5 gün boyunca ilçedeki çeşitli okullarda öğrencilerle buluşacak.
Ülkenin dört bir yanını dolaşan Nihat Sönmez, Kato Dağı eteklerinde bulunan ilçeye gelerek program düzenledi. Beytüşşebap Çok Programlı Anadolu Lisesinde düzenlenen etkinliğe Kaymakamı İsmail Pendik, hakim Gamze Sağın, Cumhuriyet Savcısı Türker Samet Kıroğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Aktuğ, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Konser öncesi konuşan Sönmez, ilk defa Beytüşşebap’ta türkü söylemenin gururunu yaşadığını söyledi.
Semih Ataman isimli öğrenci, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederek, "Çok güzel bir konserdi. Çok eğlendik. İlk defa ilçemize geldiği için çok mutluyuz" dedi.

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