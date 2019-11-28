HABER

Halk ozanı Sönmez, Beytüşşebap'ta konser verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 15:46 | Son Güncelleme

HALK ozanı Nihat sönmez, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde konser verdi.

Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP(Şırnak),(DHA)- HALK ozanı Nihat sönmez, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde konser verdi. Sönmez "Hiçbir ozan Beytüşşebap'a gelmemişti. Ben bunun ilkini gerçekleştirmek istedim" dedi.

Kato Dağı eteklerindeki ilçede bulunan öğretmenevinde gerçekleşen konsere, Kaymakam İsmail Pendik ve eşi Büşra Nur Pendik, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hasan Erbağ, kurum amirleri ile özel harekat ve polis memurları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Konser öncesi konuşan Sönmez, ilk defa Beytüşşebap'ta türkü söylemenin gururunu yaşadığını söyledi. Sönmez, şu ifadelere yer verdi:

"47 senedir Almanya'dayım. Hala resmi ikametgah adresim orada. Burada izinli gibi görünüyorum. Türkiye'nin tüm sınırlarını dolaşmak istedim. İçimde bir ah kaldı, neden Beytüşşebap'a gidemedim diye. Bu yüzden geldim. Zaten tarih boyunca hiçbir ozan Beytüşşebap'a gelmemişti. Ben bunun ilkini gerçekleştirmek istedim. Bugün buradayım birkaç gün daha kalacağım. Herkesi bu güzel konserlere davet ediyorum."

Konuşmaların ardından Sönmez, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Konseri izleyenler, birbirinden güzel eserleri dinlerken cep telefonlarıyla kaydetti.

Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik ise ozan Sönmez'e teşekkür ederek, güzel bir gece geçirdiklerini belirtti.

Bu saat stresi engelliyor!Bu saat stresi engelliyor!
Kendisinden davacı olan kişilere 6 el ateş açan şahıs kıskıvrak yakalandıKendisinden davacı olan kişilere 6 el ateş açan şahıs kıskıvrak yakalandı
Otobüsün durağı, acil servisOtobüsün durağı, acil servis
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Para karşılığında ilişki için anlaştığı kadını öldürdü!

Para karşılığında ilişki için anlaştığı kadını öldürdü!

Sınır karakoluna hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Sınır karakoluna hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Milyonlarca kişi bekliyor! Asgari ücret için Türk-İş'ten ilk teklif

Milyonlarca kişi bekliyor! Asgari ücret için Türk-İş'ten ilk teklif

Olay olan sözler! 'Kocam 13 yıl önce bana karpuz alsaydı...'

Olay olan sözler! 'Kocam 13 yıl önce bana karpuz alsaydı...'

Erdoğan'ın 'çılgın proje'si hakkında çok çarpıcı sözler: İhanet

Erdoğan'ın 'çılgın proje'si hakkında çok çarpıcı sözler: İhanet

Alevi ailenin evi işaretlenmişti! Bakan Soylu'dan açıklama

Alevi ailenin evi işaretlenmişti! Bakan Soylu'dan açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!

Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Ne yaptın Didem! Kahreden haber

Ne yaptın Didem! Kahreden haber

Metrobüste yeni dönem! Tüm istasyonlarda olacak

Metrobüste yeni dönem! Tüm istasyonlarda olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Van'da dilencinin üzerinden çıkanlar dudak uçuklattı

Dilencinin üzerinden çıkanlar dudak uçuklattı

Son dakika! Beyoğlu'nda internet kafeye silahlı saldırı: Yaralılar var

Beyoğlu'nda internet kafeye silahlı saldırı: Yaralılar var

Sultangazi'de ortalık karıştı! Yangın sırasında hırsızlık iddiasına linç girişimi

Sultangazi'de ortalık bir anda karıştı!

Sınırda yakalanan Yunan askerleriyle ilgili yeni gelişme! Interpol'e sorulacak

Sınırda yakalanan Yunan askerleriyle ilgili yeni gelişme!

Havanlı saldırı şehidi 2 uzman çavuş, törenle uğurlandı

Havanlı saldırı şehidi 2 uzman çavuş, törenle uğurlandı

Maltepe'de kediyi köpeğe parçalatmışlardı! Şoke eden ifade

Maltepe'deki pitbull vahşetinde şoke eden ifade!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.