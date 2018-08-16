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HALK OZANLARINDAN DOLAR PROTESTOSU

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 15:19 | Son Güncelleme

Galatasaray Meydanı'nda toplanan şair ve halk ozanları ABD'nin Türkiye'ye yönelik başlattığı ekonomik yaptırımları sazlar eşliğinde söyledikleri deyişlerle protesto etti.  Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 6 şair ve halk ozanı Türkiye'ye yönelik başlatılan ekonomik saldırıları protesto etmek için Galatasaray Meydanı'nda toplandı.

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Özgür EREN-Taner YENER/İSTANBUL,(DHA)
Galatasaray Meydanı'nda toplanan şair ve halk ozanları ABD'nin Türkiye'ye yönelik başlattığı ekonomik yaptırımları sazlar eşliğinde söyledikleri deyişlerle protesto etti.
Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 6 şair ve halk ozanı Türkiye'ye yönelik başlatılan ekonomik saldırıları protesto etmek için Galatasaray Meydanı'nda toplandı. Ozanlar çaldıkları sazlar eşliğinde söyledikleri deyişlerle ABD Başkanı Donald Trump'ı da protesto etti. Çevredeki vatandaşlar da söylenen deyişleri ilgiyle dinledi. Bazıları ise cep telefonuyla kaydetti. Ozanlar adına açıklama yapan şair ve halk ozanı Hilmi Şahballı, Trump için yazdığı deyişi okudu. Deyişinde Şahbanlı şunları söyledi. "Trump, Doğru taylar geme gelmez, var olup dirheme gelmez, Ehli dil olan gönül atını sevgi pınarından sular. Boşuna uğraşmayın, yokuşa akmaz sular. İyiye kötü, kötüye iyi denemez. Bin bir kötü toplansa bir iyiliği yenemez. Öyleyse diyorum ki sıla varken gurbet niye, vuslat varken hasret niye, birlik dirlik, erlik varken körlük niye... İnan ki Trump nankör nimeti cahil kıymeti bilemez. Mazlumları ağlatan kendisi de gülemez. Anadolu Türk milleti hazır ol. Milli birlik zamanı. Senaryoda böyle rol, milli birik zamanı. Şahlansın Anadolu, birleşsin sağı solu ortak akılın yolu milli birlik zamanı"
Deyişlerin ardından 6 ozan sazlarını havaya kaldırarak birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Görüntü Dökümü:
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-Saz çalanlardan görüntü
-Ozanların konuşması
-Meraklı kalabalıktan detay görüntü
-Şair Hilmi Şahballı'nın konuşması
-Genel ve detaylar

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