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Halk ozanlarından "spekülatif atak" tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 16:41 | Son Güncelleme

Türkiye'nin farklı illerinden gelen halk ozanları, ekonomiye yönelik spekülatif atağı Galatasaray Meydanı'nda protesto etti

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin farklı illerinden gelen halk ozanları, piyasalara yönelik spekülatif atağa tepki gösterdi.

Galatasaray Meydanı'nda bir araya gelen halk ozanları, saz çalarak ABD Başkanı Donald Trump'ı protesto eden deyişler söyledi.

Halk ozanı Hilmi Şahballı, gruptakiler adına yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Türk'ü, Kürt'ü, Sünni'si, Alevi'siyle bir olduğunu vurguladı.

Şahballı, Trump için şu deyişi seslendirdi:

"Trump, doğru taylar geme gelmez, var olup dirheme gelmez. Ehli dil olan gönül atını sevgi pınarından sular. Boşuna uğraşmayın, yokuşa akmaz sular. İyiye kötü, kötüye iyi denemez. Binbir kötü toplansa bir iyiliği yenemez. Öyleyse diyorum ki sıla varken gurbet niye, vuslat varken hasret niye, birlik dirlik, erlik varken körlük niye? İnan ki Trump nankör nimeti cahil kıymeti bilemez. Mazlumları ağlatanlar kendisi de gülemez. Anadolu Türk milleti hazır ol. Milli birlik zamanı. Senaryoda böyle rol, milli birlik zamanı. Şahlansın Anadolu, birleşsin sağı solu ortak akılın yolu, milli birlik zamanı."

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ABD Protesto Halk Ozanları Hilmi Şahballı

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