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Halk Özel Harekâtı geri döndü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 07:01 | Son Güncelleme

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından kurulan ve tepki topladıktan sonra İçişleri Bakanlığı tarafından kapatılan ‘Halk Özel Harekâtı’ oluşumu "Milli Seferberlik Hareketi Platformu" olarak yeniden kuruldu. Platformun başındaki Fatih Kaya'ya, ‘Cumhurbaşkanı’ adına ‘seferberlik’ ilan ettiği eleştirileri yöneltildi.

Halk Özel Harekâtı geri döndü!

15 Temmuz darbe girişiminin ardından kurulan ancak İçişleri Bakanlığı’nın uyarısı ile kapanan Halk Özel Harekâtı (HÖH) yeniden gündemde. 24 Haziran seçimleri öncesinde AK Parti’den aday adayı olan kapanan HÖH’ün Başkanı Fatih Kaya, bu kez “Milli Seferberlik Hareketi Platformu”nu kurdu.

Cumhuriyet'ten Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre, “Seferberlik Hareketi”, “Ülkemize açılan ekonomik savaşa karşı 81 milyon tek yürek olmak” sloganıyla harekete geçti. İlk HÖH olayını ortaya çıkaran CHP’li Murat Bakan, “Bu tarz yapılanmaların nerelere varabileceği düşünülüyor mu? Amaçları arasında ‘Cumhurbaşkanı’ kelimesini koyan her grup, platform kurup dernekleşme yoluna girerse önüne nasıl geçilecek” dedi.

"DEVLETİMİZİN ZARAR GÖRMEMESİ İÇİN KAPATTIK"

15 Temmuz darbe girişiminin ardından; kurulan HÖH ile birlikte “paramiliter oluşum” tartışması başladı. Aralık 2017 tarihli OHAL KHK’si ile “darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden kişiler” hukuki ve cezai sorumluluktan kurtarılınca tartışma alevlendi.

Ocak 2018’de yapılan denetimin ardından İçişleri Bakanlığı’nın kendilerini uyardığını açıklayan Kaya, “Derneğimizin isminin Jandarma ve Polis Özel Harekâtı’nı çağrıştırdığı yönünde uyarı yazısı bize gönderildi. Devletimizin zarar görmemesi, farklı tartışmalara yol açmamak adına derneğimiz HÖH’ü ve 46 şubesini kapattık” dedi.

"HAZİNEYE BENİM DE KATKIM OLSUN"

Ulaştırma Bölge Müdürlüğü’nde “devlet memuru” olduğunu belirten Kaya, 24 Haziran seçimlerinde, AK Parti İstanbul 1. bölge milletvekili aday adaylığını duyurmuştu. Aday gösterilmeyen Kaya’nın, seçimlerin ardından yeni bir oluşum için düğmeye bastığı ortaya çıktı.

Kaya, bu kez, Ağustos 2018’de Milli Seferberlik Hareketi Platformu’nu kurdu ve başkanı oldu. Platform’un internet sitesinde, “Ülkemize açılan ekonomik savaşa karşı direnmek için sivil toplum kuruluşları ve bireysel olarak katılımcılarla birlikte, ‘Milli Seferberlik Hareketi Platformu’ kuruldu. Bize katılmak isteyen STK’ler ve kurumsal katılımcılar logoları ile makbuzlarını, bireysel katılımcılar ise sadece makbuzlarını sitemizde bulunan mesaj kısmına gönderdiklerinde katılımcı olarak sitemizde yayımlanacaktır. Katkıda bulunmak için Türkiye Merkez Bankası Ankara Şubesi IBAN No’suna sitemizden ulaşabilirsiniz. Devletimin yayındayım, hazineye benim de katkım olsun” yazısının olduğu görsel yer aldı. Sitede “Hazine Müsteşarlığı’nın IBAN numarasından” da söz edildi ancak herhangi bir hesap numarası yer almadı. Sitenin ‘amacımız’ bölümünde ise “Cumhurbaşkanına, bakanlarına, milletvekiline, valisine, bürokratına, komutanına, müdürüne, amirine, esnafına, memuruna, yazarına, sporcusuna, sanatçısına, gazetecisi-yazarına, polisine, askerine yapılacak hukuksuz algıların karşısında tek vücut olarak korkusuzca durmak” ifadeleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Halk Özel Harekâtı FETÖ ak parti

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