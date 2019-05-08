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Halk plajına yapılan kafe yıkıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 14:39 | Son Güncelleme

İZMİR'in Menderes ilçesine bağlı Özdere Mahallesi'nde yapılan 'Çukuraltı Sahil Yolu' projesi kapsamında, önceki dönemde kum üzerine beton atılarak yapılan kafe, Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ın talimatıyla yıkıldı.

Halk plajına yapılan kafe yıkıldı

İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Menderes ilçesine bağlı Özdere Mahallesi'nde yapılan 'Çukuraltı Sahil Yolu' projesi kapsamında, önceki dönemde kum üzerine beton atılarak yapılan kafe, Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ın talimatıyla yıkıldı. Kayalar, "Bizim amacımız, plajımızı halkımıza açmak. Plajı halkımız kullansın, burada bir rant oluşmasın. Plaj kumunun oluşması için çok uzun yıllar gerekiyor. Üzerine beton atılması doğaya ihanet" dedi.
Menderes'te önceki dönemde belediye başkanı olan AK Parti'li Bülent Soylu tarafından hayata geçirilen 'Çukuraltı Sahil Yolu' projesi kapsamında, kum üzerine beton atılarak yapılan kafe, Menderes Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Kayalar'ın talimatıyla yıkıldı. Halk plajına yapılan kafenin yıkım işlemleri sırasında incelemelerde bulunan Başkan Kayalar, "Bizim amacımız, plajımızı halkımıza açmak. Plajı halkımız kullansın, burada bir rant oluşmasın. Plaj kumunun oluşması için çok uzun yıllar gerekiyor. Üzerine beton atılması doğaya ihanet. Buradan gelip geçerken üzülüyordum. Artık bu utancı ortadan kaldırıyoruz. Çok mutluyum. İnşallah bu kumsallarımızı hiç kimse kirletemeyecek, üzerine beton atamayacak. Biz bunun her zaman takipçisi olacağız. Yaz sezonu geldi. Yıkımdan sonra kumsal temizlenecek ve bu bölümü çok kısa sürede vatandaşın hizmetine açacağız" dedi.
Özdere Çevre Koruma Derneği Başkanı Hüseyin Yetim ise "Burası zaten plajın bir bölümüydü. Son 4- 5 senedir de kafe olarak kullanılıyordu. Fakat insanlar mutsuzdu, kafeye girmek istemiyorlardı. Halka açılması çok güzel oldu" diye konuştu.

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Halk plajına yapılan kafe yıkıldıHalk plajına yapılan kafe yıkıldıHalk plajına yapılan kafe yıkıldı

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