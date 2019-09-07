HABER

Halk plajında dedektörle arama yapan turist şaşırttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 17:04 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki halk plajında, elinde dedektörle kumlarda arama yapan Rus turist dikkat çekti.

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki halk plajında, elinde dedektörle kumlarda arama yapan Rus turist dikkat çekti. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen zabıta ekibince uyarılan turist, bölgeden uzaklaştı.

Atatürk Caddesi'nde bulunan mavi bayraklı halk plajında bugün kaprili, üstü çıplak, başında şapkası ve elinde metal detektörü bulunan turist, çevredekilerin dikkatini çekti. Bir vatandaş 'toz kaldırıyor' diye turisti zabıta ekiplerine şikayet etti. Rus olduğu öğrenilen 35 yaşlarındaki turist, zabıta ekibince uyarıldı. Rus turist ise elindeki çöpleri göstererek plajı temizlediğini söyledi. Uyarı üzerine Rus turist, hızlı adımlarla sahilden uzaklaşarak gözden kayboldu.

PARTNERMakyaj temizlemenin püf noktaları nelerdir? En çok tercih edilen makyaj silme teknikleriMakyaj temizlemenin püf noktaları nelerdir? En çok tercih edilen makyaj silme teknikleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Mihalıççık için doğalgaz müjdesiCumhurbaşkanı Erdoğan’dan Mihalıççık için doğalgaz müjdesi
Yesevi Alperenler Derneği’nden oturma eylemine devam eden ailelere destek ziyaretiYesevi Alperenler Derneği’nden oturma eylemine devam eden ailelere destek ziyareti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Partili isimden Mansur Yavaş'a: Ankara'yı sana dar ederiz

AK Partili isimden Mansur Yavaş'a: Ankara'yı sana dar ederiz

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

AK Parti'den CHP'ye sert eleştiri!

AK Parti'den CHP'ye sert eleştiri!

FSM'de hareketli dakikalar! Trafik durdu

FSM'de hareketli dakikalar! Trafik durdu

Danla Bilic ABD'yi karıştırdı! Kendall Jenner şikayetçi oldu

Danla Bilic ABD'yi karıştırdı! Kendall Jenner şikayetçi oldu

Fiyatlar değişti! En az 40 lira olacak

Fiyatlar değişti! En az 40 lira olacak

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AK Parti'den 'Yenikapı' açıklaması

AK Parti'den 'Yenikapı' açıklaması

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstiklal Caddesi'nde dehşet! Durakta beklerken öldürdüler

İstiklal Caddesi'nde dehşet! Durakta beklerken öldürdüler

Mardin’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Mardin’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi

İstanbul Sultanbeyli'de çatışma! Çok sayıda gözaltı

Sultanbeyli'de çatışma! Çok sayıda gözaltı

Zırhlı araçlar ortak devriyeye hazır

Hareketlilik başladı! Zırhlı araçlar hazır

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin en büyük kütüphanesinin 29 Ekim'de açılacağını duyurdu

Cumhurbaşkanı açıkladı! 29 Ekim'de açılacak

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin'den Mansur Yavaş'a tepki!

AK Partili isimden Mansur Yavaş'a: Ankara'yı sana dar ederiz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.