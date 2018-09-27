Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Özellikle Bodrum, Çeşme, Antalya gibi Türkler arasında da çok popüler olan yerlerde belli sayılarda, deneme amaçlı bu sene başlıyoruz, halk plajları ihalesi yapacağız. Bu plajlarda işletmesi değil ama fiyatların onayı, kontrolü Bakanlığımız tarafından yapılacak." dedi.

Ersoy, 2018 yılının Türkiye-Tayland Karşılıklı Kültür Yılı ilan edilmesine ilişkin niyet bildirgesinin Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde düzenlenen törenle imzalanmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kamu taşınmazlarının turizm yatırımlarına tahsisine ilişkin yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlandığının hatırlatılması ve "Kamu arazilerinin ihalesiz olarak turizme sunulacağı haberleri doğru mu?" sorusu üzerine Ersoy, Turizm Teşvik Kanunu'nda bir değişikliğe gidildiğini, daha önce Bakanlar Kurulunda olan yetkinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi gereği Cumhurbaşkanlığına devrolduğunu söyledi.

Ersoy, şöyle devam etti:

"Burada kesinlikle Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ihaleli veya ihalesiz herhangi bir turizm yatırım alanının tahsisi söz konusu değil. Ancak bir ek madde ekledik, 'Turizm tesisleri hizmet alanları ihalesi yapılabilir, tahsisi yapılabilir' diye. Bunlar ihalesiz yapılabiliyor, turizm tesisleri hizmet alanları. Bu aslında tamamıyla personel için düşünülmüş. Personelin konaklayacağı ve sosyal yaşam ihtiyaçlarını karşılayacağı yerler."