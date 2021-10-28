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Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden karantina süresi açıklaması

28.10.2021 21:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, “Toplumda karantina süresinin 10 gün olması, okullarda (ilk, orta ve lise) ise 5. günde PCR negatif çıkması halinde karantinanın sonlandırılabileceği hükmü yer almıştır” açıklamasında bulundu.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden karantina süresi açıklaması

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Kreşlerde temaslı durumunda karantina süresinin 10 güne düşürüldüğü yönünde yeni haberlerin basında yer almasına bağlı olarak kamuoyunda oluşan tereddütleri gidermek amacıyla açıklama ihtiyacı doğmuştur. Daha önce Bilim Kurulumuzun görüşü doğrultusunda aşılı olmayan kişilerin temaslı olması durumunda karantina süresinin 10 güne düşürülmesi, ancak 14 gün süreyle semptom takibi yapılması kararı alınmıştır. Temaslı Takibi ve Salgın Yönetimi Rehberi bu şekilde güncellenmiştir. Buna göre genel toplumda karantina süresinin 10 gün olması, okullarda (ilk orta ve lise) ise 5. günde PCR negatif çıkması halinde karantinanın sonlandırılabileceği hükmü yer almıştır. 4 Ekim 2021 tarihinden itibaren sağlık veri tabanımızda bu şekilde işlem yapılmaktadır. Genel toplum ile ilk ve orta öğretim öğrencileri dışında farklı uygulamaya işaret eden ilave bir hüküm bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi. (İHA)

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