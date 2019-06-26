Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Açık Türkiye’de yakalanan uyuşturucu miktarına dikkat çekti

Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü dolayısıyla bir açıklama yapan Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Yasemin Açık, Türkiye’de narkotik birimlerce yakalanan uyuşturucu miktarlarına dikkat çekti.

26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü nedeniyle bir açıklama yapan Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Yasemin Açık, Türkiye’de uyuşturucu madde kullanımının son 30 yılda düzenli olarak arttığına dikkat çekti. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 1987 yılında aldığı kararla uyuşturucu kullanılmayan sağlıklı bir toplum hedefine ulaşmak ve uyuşturucu ile mücadelede uluslararası eylem ve işbirliğini güçlendirmek amacıyla her yıl 26 Haziran tarihini, Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü olarak ilan ettiğini hatırlatan Yasemin Açık, uyuşturucuyla mücadelenin her gün büyük bir kararlılıkla sürmesi gerektiğini özellikle de gençler nezdinde farkındalık oluşturulmasının elzem olduğunu söyledi.

Bu özel günün tüm dünya devletlerinin uyuşturucuyla mücadeleyi gündemlerinin ön sırasına alması için bir vesile olması gerektiğini aktaran Prof. Dr. Açık, uyuşturucu ticaretinde Türkiye’nin Avrupa ve Ortadoğu ülkeleri arasında geçiş yolu olduğunu belirterek "Bu kadar yoğun bir uyuşturucu geçişinin olduğu coğrafyamızda elbette bu trafiğin kullanımı arttırıcı etkisi bulunuyor. Uyuşturucu ile mücadelede kamu, özel sektör ve sivil toplum örgütlerine büyük görevler düşüyor" diye ekledi.