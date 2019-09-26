Halk Sağlığı Yazı Dizisi Yapan Dr. Şık’a 15 Ay Hapis

Halk sağlığıyla ilgili yaptığı çalışmalarla tanınan Dr. Bülent Şık, İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nun 2011-2016 yılları arasında “Kocaeli, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli İllerinde Çevresel Faktörlerin ve Sağlık Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi Projesi"nde yer alan Dr. Şık, buradaki bulguları Cumhuriyet gazetesinde ‘Türkiye'yi kanser eden ürünleri devlet gizledi, biz açıklıyoruz! İşte zehir listesi’ başlıklı yazı dizisinde kullandığı için “göreve ilişkin bilgileri açıklama” suçundan mahkum olurken yasak bilgilerin temini suçlamasından beraat etti.

Dr. Şık: “Toksik ve kanserojen bazlı çevre kirliliği hakkında Sağlık Bakanlığı hala sessiz”

Bülent Şık son savunmasında “Sağlık Bakanlığı’nın yürüttüğü saha çalışmaları biteli dört yıl, kendisi Cumhuriyet gazetesinde çalışmadan elde edilen kısmi bulguları kamuoyuna duyuralı bir buçuk yıl olduğunu" söyledi.

Dr. Şık, “Bütün bu zaman zarfında bazı siyasal parti temsilcileri, Tabipler Odası, TMMOB bünyesindeki çeşitli meslek örgütleri, sendikalar, insan hakları örgütleri, sağlık, doğa, çevre, gıda ve ekoloji alanlarında faaliyet gösteren çok sayıda sivil toplum kuruluşu bakanlıktan araştırmadan elde edilen sonuçların açıklanması ve tespit edilen sorunların çözümü için ne gibi önlemler alındığı hakkında bilgi verilmesi talebinde bulundular. Bir kamu kurumu olan bakanlık böylesine geniş bir kamu kesimince dile getirilen bir talebi nasıl sessizlikle karşılar anlamak güç. Sessiz kalması Sağlık Bakanlığı’nın işlediği suçu büyütüyor. Toksik ve kanserojen kimyasallardan kaynaklanan çevre kirliliği başta çocuklar olmak üzere, insan ve doğal hayatın sağlığına yönelik olarak ciddi bir risk oluşturur ve bu riski bertaraf etmek için ilgili kamu kurumlarının gereken tedbir ve güvenlik önlemlerini alma yükümlülüğü vardır. Ben bu suçu işlemedim, o nedenle beraatımı talep ediyorum” dedi.