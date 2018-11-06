Halk sandık başında! Trump için kritik gün

ABD'de milyonlarca seçmen, her başkanlık döneminin ortasında Amerikan Kongresi'ni oluşturan Temsilciler Meclisi ile Senato üyelerinin yenilendiği ara seçimler için sandık başına gidiyor. Başkan Donald Trump'ın mensubu olduğu Cumhuriyetçi Parti her iki kanattaki çoğunluğunu korumak, Demokrat Parti ise en azından birinde çoğunluğu ele geçirmek istiyor. Ülkenin siyasi olarak kutuplaştığı bir ortamda gerçekleşen seçimlerde son açıklanan verilere göre 30 milyon kişi, erken oy verme işleminin geçerli olduğu eyaletlerde ve posta yoluyla oyunu kullandı. Bu toplam oyun yaklaşık yüzde 40'ına tekabül ediyor. OLASI SENARYOLAR Son yapılan anketlere göre Temsilciler Meclisi'ndeki 435 üyenin tamamının değişeceği seçimlerde Demokratlar önde gözüküyor. Toplam 100 sandalyeli Senato'da ise 35 sandalye yenilenecek. Kamuoyu yoklamaları Senato'da Cumhuriyetçilerin bu seçimlerde de üstünlüklerini korumaya yakın olduğunu gösteriyor. Senato'da Cumhuriyetçilerin üstünlüklerini koruması, ABD Yüksek Mahkemesi'ne yeni yargıçların seçilmesi gibi önemli atamalarda Cumhuriyetçilerin sözünün ağır basmasını sağlayacak.

Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğun Demokrat Parti'nin eline geçmesi ise Trump yönetimi hakkında soruşturma başlatma ve Başkan'ın çıkarmak istediği yasaları durdurma gücünü sağlayabilir. Trump, Demokrat Parti'nin çoğunluğu ele geçirmesi halinde özellikle 2016'daki seçim kampanyası ile Rusya arasındaki bağlantıyı mercek altına alan soruşturmanın genişletilmesinden endişe ediyor. Cumhuriyetçilerin her iki kanatta da çoğunluğu koruması halinde ise Trump'ın ülkede ve uluslararası toplumda tartışma yaratan politikalarının onaylandığı anlamına geleceği belirtiliyor. Dolayısıyla bir referandum niteliğindeki seçimler aynı zamanda, eğer aday olursa Trump'ın 2020'deki başkanlık seçimlerine de rahat girmesinin önünü açabilir. Ancak Reuters/Ipsos tarafından yapılan son ankete göre Amerikalıların yüzde 52'si Trump'ın politikalarını onaylamıyor. Başkan Trump, Pazartesi Twitter'dan paylaştığı mesajda CNN'in yayınladığı anket sonuçlarını eleştirmiş, "Sindirme oyununa gelmeyin. Gidin ve oyunuzu kullanın. Unutmayın, şu anda muhtemelen ülkemizin tarihindeki en iyi ekonomiye (istihdam) sahibiz" ifadesini kullanmıştı.