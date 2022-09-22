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  4. Halk seferber oldu! Yüksekova'da kaybolan kadın 2 gündür her yerde aranıyor

Halk seferber oldu! Yüksekova'da kaybolan kadın 2 gündür her yerde aranıyor

22.09.2022 23:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2 gün önce evinden çıkan alzheimer hastası Necibe Yücedağ'dan haber alınamadı. 67 yaşındaki kadını bulabilmek için güvenlik güçleri ve bölge halkı seferber oldu. Mahalleli yaşlı kadını gece gündüz her yerde arıyor.

Halk seferber oldu! Yüksekova'da kaybolan kadın 2 gündür her yerde aranıyor

Yüksekova Yeşildere Mahallesi'nde geçtiğimiz gün öğlen saatlerinde evinden çıkan alzheimer hastası Necibe Yücedağ (67) geri dönmedi. Kadını bulamayan yakınları polis ve jandarma ekiplerine haber verdi.

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HALK SEFERBER OLDU

Gidebileceği her yeri arayan mahalle sakinleri de, akşam saatlerinde el feneri ve telefon ışıklarıyla ilçenin Kani Haydar ve Cumhuriyet Mahallesi'nde bahçeleri, boş binaları, foseptik çukurları ve boş arazileri aradı.

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OĞLU ANNESİNİ GÖRENLERDEN YARDIM İSTEDİ

Annesini bulmak için her yeri aradıklarını ifade eden oğlu Osman Yücedağ, ''Kendisi alzheimer hastasıdır. Polis, jandarma ve mahalleli ile beraber arıyoruz. Annemin gören ve duyan ve bilgi sahibi olan bize haber verseler çok memnun kalacağız. Görgü tanıklarına göre en son Amed İş Merkezinin yanında görünmüş. Daha sonra Şemdinli yoluna doğru geldiği söylendi. Bizde o civarlarda arıyoruz. Biz annemizin bulması için herkesten yardım talep ediyoruz'" dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
alzheimer Yüksekova
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