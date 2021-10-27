Halk Tezkerelerin Uzatılmasına Nasıl Bakıyor?

Suriye ve Irak’a asker gönderilmesini içeren Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin süresinin, TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylama sonucu 2 yıl daha uzatılmasıyla ilgili halk ne düşünüyor? VOA Türkçe İstanbullular'a konu hakkındaki görüşlerini sordu.

Erkan Esertepe: “Bence gerekli değil, doğru da değil. Şu anda operasyon kararını alıp kullanmak bir kişinin iki dudağı arasında. Ben şahsen bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. Bu kararın içerisinde yurt içinde yabancı asker konuşlandırma da var. Yabancı askerler bizim ülkemize gelip neden konuşlansın? Ben buna karşıyım. Ayrıca operasyon bedavaya olmuyor. Şu anda yurtdışındaki operasyonlardaki askeri harcama rakamlarımız çok yüksek. Bir de bu sınır ötesi harekat olursa, bunun faturası çok daha ağır olacaktır. Zaten ekonomimiz zor durumda, bu kararın ekonomiyi daha da kötüye götüreceğini düşünüyorum.”

Yusuf Hanlı: “Güneyimizde her türlü oluşum var. Rusya orada, Amerika nereden geliyor. İran oradan ahkam kesiyor, Fransa ayrı bir şey söylüyor. Bir tek Türkiye’nin mi söz hakkı olmayacak? Tabii ki güneyimizde bizimle ilgili olan her şeye karışma hakkımız var. Sınırın diğer tarafından sürekli taciz ediliyoruz. Düşünün ki Amerika kendi sınırlarından binlerce kilometre ötede harekat yapabiliyor. Biz sınırımızın öbür tarafındaki yer için tezkere çıkarmaya 'hayır' diyoruz. Bu bana ters geliyor.”

Binali Sağdık: “Tezkere süresi iki sene değil de bir sene olsaydı daha farklı olurdu. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi bence doğru karar verdi. Ayrıca yabancı askerin Türkiye’de konuşlanması maddesinin tezkereden çıkartılması gerekirdi. Yabancı güçlerin buraya girmesi doğru değil.”

Osman Ustalar: “Masada olmanın tek yolu sahada olmaktan geçiyor. Burnumuzun dibinde terör odakları karınca gibi kaynıyor. O yüzden askerimizin orada olması gerektiğine inanıyorum. Ekonomimiz zaten 50 yıldır çalkantılı halde. Sınır ötesi harekatla ekonomimizin zayıflayacağını düşünmüyorum. Ayrıca yabancı ülkelerin silahlı güçlerinin ülkemize gireceğini zannetmiyorum. Bu sadece söylemde kalır.”

Bülent Meral: "Türkiye bu işe çok evvel bulaştı, artık geri dönmesine imkan yok. Bütün terör güçleri o bölgelere yerleştiler. Türkiye mecburi olarak tezkereyi kabul edecekti. Çünkü oralara tezkereyle girebiliyor. Aksi halde girmeye kalkarsa işgal sayılır. O yüzden bence doğru karar verdiler.”

Talat Suyuak: “Senin ne işin var Irak’ta, Suriye’de? Suriye’ye girdiğinizde ne yapacaksınız? Siz önce kendi memleketinize bakın. Kalkmışsınız ülkelerin demokrasilerinden bahsediyorsunuz. Siz önce kendi ülkenizdeki demokrasiye bakın. Türkiye’de demokrasi yok.”

Ahmet Bekki: “Bizim ülkemizin her karışı kanlarımızla kazanılmıştır. Ne idüğü belirsiz insanlara feda edilmesini istemeyiz. Sınır ötesi harekatın her zaman şart olduğunu düşünüyorum. Tezkere kabul edilmesi gerekiyordu, edildi.”

