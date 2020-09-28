Halk TV beş günlüğüne karartıldı

Ceza, tepkilere neden oluyor.Halk TV'nin internet sitesinde yer alan habere göre, RTÜK’ün verdiği beş günlük yayın durdurma cezasının kesinleşmesinin ardından Halk TV ekranı bu gece yarısı 00.00’da karardı.

Ayşenur Arslan'ın Medya Mahallesi programındaki dış politika eleştirilerini yasa ihlali sayan RTÜK, Halk TV'ye, "Yayınlar, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin varlık ve bağımsızlığına, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Atatürk ilke ve inkılâplarına aykırı olamaz" maddesinden 5 günlük ekran karartma cezası vermişti.

Taşçı: Lisansı iptal edilebilir

Halk TV'nin kapatılması tepkilere neden oldu. BirGün gazetesine konuşan RTÜK'ün CHP'li üyesi İlhan Taşçı, "Bugün beş günlük bir ekran karartma cezası ile karşı karşıya, ama eğer yine üst kurul tarafından tekrar ceza alırsa Halk TV’nin lisansı iptal edilecek. Yayıncılık açısından böyle bir tehlike var" dedi.

Öte yandan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da Halk TV'ye verilen cezayı eleştirdi. Babacan, Twitter'da "Muhalif seslerin zaten duyulamadığı medyada RTÜK'ün de fikir polisliğine soyunması kabul edilemez" mesajını paylaştı.