Halk TV canlı yayınına baskın! Yayın ekibine saldırdılar

Halk TV'nin orman yangınının devam ettiği Muğla'nın Marmaris ilçesinden yaptığı canlı yayın bir grup tarafından basıldı.

REKLAM ARASINA GİDİLDİ

Gazeteci İsmail Saymaz'ın konuştuğu sırada yayının yapıldığı yere gelen kişiler, “Biz konuşmak istiyoruz” diyerek yayını böldü. Bunun üzerine sunucu Gökmen Karadağ, “Bir araya girelim, hayır biz konuşacağız ama böyle bir sürprizi canlı yayında karşılayamayız” diyerek yayına ara verdi.

CANLI YAYINA ÇIKMAK İSTEMİŞLER

Aranın ardından konuşan Karadağ, “Burada resmen bir yayın basıldı ve suç unsuru var burada. Hakikatten olağanüstü bir durum yaşandı. Buraya bir anda 5-6 kişi geldi, canlı yayında olmamıza rağmen yanıma kadar geldiler. Araya gittik, 20 saniyelik bir ara olacaktı. Kendilerine sordum, iletmek istediğiniz nedir, ben ileteyim dedim. İsmini sordum Sertan Yüce dedi. Bunu defalarca yaptık Halk TV yayınlarında. Buradaki kişiler konuşuyorsa biz neden konuşmayalım dediler. Canlı yayının böyle bir şey olmadığını anlattık. Buradaki kişiler hazırlandı, uzmanlıklarına göre davet edildi” dedi.

GÖKMEN KARADAĞ: YAYIN YAPMAMIZ ENGELLENDİ

"Yayına katılmalarının mümkün olmadığı söyledik. Ve burada giderek gerginleşen bir ortam oldu” diyen Karadağ, “Açıkçası yayın yapmamız engellendi, bu çok açık. Biz sadece 20 saniyelik bir reklam için araya gitmiştik. Çok daha uzun bir kesinti gerçekleşti. Yayın yapmamız engellendi ve burada gergin anlar yaşandı. Fiziki müdahaleye doğru varan anlar yaşandı” ifadelerini kullandı.

"YANLIŞ ŞEYLER KONUŞTUĞUNDA ENGELLERİZ"

Yayına katılan Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel, yayın ekibine saldırı anını, “Halk Tv yayını bastılar ve 'yanlış şeyler konuştuğunda engelleriz' diyerek yayın ekibine saldırdılar” notuyla paylaştı.

Yaşananların ardından yayında konuşan Ağırel, gruptan bir kişinin de yayına katılabileceğini söylediklerini aktardı ve "Ama art niyet olduğunu şurada gördük biz: Bir kişi 'Canlı yayına devam ederseniz, yine aynı şekilde yayın yaparsanız ve söylediklerinizin doğru olmadığına inanırsak size bu yayını yaptırmayız' dedi. Bu iş fikrini beyan etme değildir, tehdittir" ifadelerini kullandı.

Halk Tv yayını bastılar ve ‘’yanlış şeyler konuştuğunda engelleriz’’ diyerek yayın ekibine saldırdılar pic.twitter.com/jRKMtSlDwE — Murat AĞIREL (@muratagirel) August 5, 2021

CHP'Lİ ÖZTUNÇ: SERTAN YÜCE YAKALANDI

Yayına telefonla katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, "Ben Marmaris Kaymakamı ile görüştüm. Kaymakam beyin haberi yoktu, sonrasında bu şahısların araçlarının plakasının tespit edildiğini ve gereğinin yapılması talimatını verdiğini bana ifade etti" diye konuştu.

Daha sonra yeni bir görüşme yaptığını aktaran Öztunç, "Kaymakam beyi aradım. Şahsın yakalandığını söyledi bana" dedi. Gökmen Karadağ'ın "Sertan Yüce'nin mi?" sorusuna Öztunç, şu yanıtı verdi:

"Onun yakalandığı söyledi. 'Sertan Yüce isimli şahıs alındı' dedi. 'Başka kim var?' diye sordum kendisine, o bilgiyi almadığını sadece verilen ismin alındığını, bilgi vereceğini söyledi. 'Diğerleri de alınır' dedi bana."

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İlerleyen dakikalarda bir görüşme daha yaptıklarını dile getiren Öztunç, "Kaymakam bey şimdi yine aradı, 5 kişinin gözaltına alındığını ifade etti. İçinde soda şişesiyle saldıran şahsında olduğunu söyleyerek" dedi.

