Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

Uğur Dündar mesajında, “Halk Televizyonu'nu bugünlere getiren ekipten Lâle Özan Arslan, Semra Topçu, Rahmi Aygün, Barış Yarkadaş, Atakan Gültekin ve Gokhan Demirel'in işlerine son verilmiş! Bu haksızlığa karşı çıkıyor ve 6 yıldır tek kuruş almadan program yaptığım Halk TV'den ayrılıyorum” ifadelerini kullandı.

Uğur Dündar’ın bu tepki istifası, Halk TV’de deprem etkisi yaratırken, Odatv’nin edindiği bilgiye göre, Halk TV Ana Haber’e de gazeteci İrfan Değirmenci getirildi.

İşte Uğur Dündar’ın o mesajı:



