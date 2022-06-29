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Halk TV'de genç seçmenlerle ilgili dikkat çeken yorum! "Daha muhafazakar olabiliyorlar"

29.06.2022 08:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Halk TV'de canlı olarak yayınlanan programa konuk olan Prof. Dr. Ali Çarkoğlu, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Programın sunucusu Ayşenur Aslan'ın, "genç neslin seçimlere etkisi" konusundaki soruya yanıt veren Çarkoğlu, Türkiye'deki genç seçmenin, ailesinden daha muhafazakar olabileceğini ifade etti. Çarkoğlu'nun bu sözleri sonrası Aslan "düşündürücü" yorumunu yaptı.

Halk TV'de genç seçmenlerle ilgili dikkat çeken yorum! "Daha muhafazakar olabiliyorlar"

Halk TV'de, Ayşenur Aslan'ın sunduğu "Medya Mahallesi" programına katılan Prof. Dr. Ali Çarkoğlu, "gençlerin önümüzdeki seçimlere yapacağı etkiyle" ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Çarkoğlu'nun sözleri sonrası Aslan, "düşündürücü" şeklinde yorumda bulundu...

Ayşenur Aslan'ın, "Gençlerin seçimde belirleyici etkisi olacağı" yorumu ve sorusu üzerine Prof. Dr. Ali Çarkoğlu'ndan dikkat çeken ifadeler geldi.

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"ANNE-BABALARINDAN DAHA MUHAFAZAKAR OLABİLİYOR"

Bu konuda büyük bir beklenti yaratıldığını ifade eden Çarkoğlu, "Türkiye'de genç seçmenin olduğunu hep biliyorduk fakat genç seçmen Türkiye'de anne babalarından daha muhafazakar olabiliyor. Bu Türkiye'ye has bir özellik. Araştırmalarımızda da bizi şaşırtan bir gözlem. Fakat 90'larda yaşanan gelişmeler, muhafazakarlığın yükselmesi genç nesli etkiledi. Kendilerinden bir jenerasyon evvelinden daham muhafazakar bir halkla karşı karşıyayız şu an. Bu seçim için beklenti; ilk defa oy kullanacaklar, bu eğilimi göstermeyecekler beklentisi var. Fakat benim elimdeki veri bunu destekler bir enformasyon vermiyor bize." şeklinde konuştu.

"DÜŞÜNDÜRÜCÜ" YORUMUNU YAPTI

Çarkoğlu'nun dikkat çeken sözleri üzerine şaşırdığı dikkat çeken Ayşenur Aslan ise, "bunun biraz düşündürücü" olduğu yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
seçim Halk TV
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