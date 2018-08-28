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Halk TV'de şoke eden İsmail Dükel gelişmesi! Twitter hesabından duyurdu...

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 09:01 | Son Güncelleme

Halk TV'nin tanınan sunucularından İsmail Dükel'in Halk TV ekranlarında yayınlanan programlarına son verildi. Dükel, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Görevimden alındığımı öğrendim' dedi.

Halk TV'de şoke eden İsmail Dükel gelişmesi! Twitter hesabından duyurdu...

Halk TV’nin tanınan sunucularından İsmail Dükel’in Halk TV’deki programlarına son verildi. Dükel, "Görevimden alındığımı öğrendim" dedi.

Twitter hesabından bir açıklama yapan Dükel, “Dostlar #HalkTvİSMAİLDÜKELSİZolmaz diye tag açmışlar. Zorunlu bir açıklama yapma gereği doğdu. “Bayramdan sonra görüşürüz” demiştim. Görüşemeyeceğiz. İzin dönüşü kanal yönetiminin tasarrufuyla görevimden alındığımı öğrendim. Veda edemedim. Kusura bakmayın. Hakkınızı helal edin” İfadelerini paylaştı.

İşte o paylaşım:

ismail-dukel

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