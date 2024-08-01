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Halk TV'deki 'KJ' tepkilere yol açtı! RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin duyurdu: 'İnceleme başlatıldı'

MynetX MynetX
01.08.2024 01:00
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Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin İsrail tarafından düzenlenen suikast sonucu öldürülmesiyle ilgili Halk TV'de yapılan programda kullanılan 'KJ' tepkilere yol açtı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin yaptığı açıklamada "Halk TV’nin fütursuz yayınları hakkında inceleme başlatılmıştır" dedi.

Halk TV'deki 'KJ' tepkilere yol açtı! RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin duyurdu: 'İnceleme başlatıldı'

Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'ye düzenlenen suikaste ilişkin Halk Tv'deki programda kullanılan 'KJ' tepkilere yol açtı. Sosyal medyada gündem olan olay ile ilgili RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, inceleme başlatıldığını açıkladı.

Şahin açıklamasında şunları ifade etti:

"Filistin’in haklı davasını savunanların, Gazzeli çocuklar katledilmesin diye mücadele edenlerin zalimce şehit edilmesinden rahatsız olmayan, aksine failleri savunan yayıncı zihniyeti kabul etmemiz mümkün değildir. RTÜK olarak her vatandaşımız gibi vicdanlı medya beklentisindeyiz. Halk TV’nin fütursuz yayınları hakkında inceleme başlatılmıştır. Böyle bir yayıncılık anlayışının karşısındayız. Yasayla belirlenen yayıncılık ilkelerini ihlal edenlere fırsat vermedik, vermeyeceğiz de."

TEPKİLER PEŞ PEŞE GELDİ

Mücahit Birinci yaptığı açıklamada "Yukarıya Siyon yıldızı koymayı unutmuşsunuz..." dedi.

Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz "‘İsrail sana canım feda’ yazmayı unutmuşsunuz" paylaşımını yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
İsrail Ebubekir Şahin
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