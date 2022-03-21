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Halk TV duyurdu: Özlem Gürses ve Emin Çapa ile yollar ayrıldı

21.03.2022 21:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Halk TV, kanalda program sunan gazeteciler Emin Çapa ve Özlem Gürses’le yollarını ayırdığını duyurdu. Ayrılığın nedeni olarak ise Çapa ve Gürses'in kanaldaki programlarının yanı sıra YouTube kanallarında da yayın yapmaları gösterildi.

Halk TV duyurdu: Özlem Gürses ve Emin Çapa ile yollar ayrıldı

Halk TV'de uzun süredir program yapan Özlem Gürses ile Emin Çapa kanalla yollarını ayırdı. Halk TV'nin açıklamasında ‘uluslararası yayın standartlarının gereği olarak tüm ekran yüzlerinden YouTube kanallarındaki paralel yayınlara son vermeleri istendiği’ kaydedildi.

YOUTUBE KANALLARINDAKİ YAYINLARINA SON VERMELERİ İSTENDİ

Gürses ve Çapa’nın ‘şartı kabul etmemeleri sonucunda’ yolların ayrıldığı ifade edilen açıklamada şunlar dendi:

"Bazı internet sitelerinde Özlem Gürses ve Emin Çağa ile Halk TV arasında yapılan görüşmelere ilişkin çıkan haberler üzerine izleyicilerimize saygı gereği açıklama yapma ihtiyacı hissettik.

"NE YAZIK Kİ YOLLAR AYRILDI"

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Halk TV, kurumsallaşma yolunda bir adım daha atarken, uluslararası yayın standartlarının da gereği olarak, tüm ekran yüzlerinden kişisel YouTube kanallarında yaptıkları paralel yayınlara son vermelerini istedi. Özlem Gürses ile Emin Çapa bu teklifi ve önerilen diğer ara formülleri de kabul etmeyince, ne yazık ki yollar ayrıldı. Kendilerine bugüne kadarki emek ve katkıları için teşekkür ediyoruz. Saygılarımızla."

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