Halk TV duyurdu: Özlem Gürses ve Emin Çapa ile yollar ayrıldı

Halk TV'de uzun süredir program yapan Özlem Gürses ile Emin Çapa kanalla yollarını ayırdı. Halk TV'nin açıklamasında ‘uluslararası yayın standartlarının gereği olarak tüm ekran yüzlerinden YouTube kanallarındaki paralel yayınlara son vermeleri istendiği’ kaydedildi.

YOUTUBE KANALLARINDAKİ YAYINLARINA SON VERMELERİ İSTENDİ

Gürses ve Çapa’nın ‘şartı kabul etmemeleri sonucunda’ yolların ayrıldığı ifade edilen açıklamada şunlar dendi:

"Bazı internet sitelerinde Özlem Gürses ve Emin Çağa ile Halk TV arasında yapılan görüşmelere ilişkin çıkan haberler üzerine izleyicilerimize saygı gereği açıklama yapma ihtiyacı hissettik.

"NE YAZIK Kİ YOLLAR AYRILDI"



Halk TV, kurumsallaşma yolunda bir adım daha atarken, uluslararası yayın standartlarının da gereği olarak, tüm ekran yüzlerinden kişisel YouTube kanallarında yaptıkları paralel yayınlara son vermelerini istedi. Özlem Gürses ile Emin Çapa bu teklifi ve önerilen diğer ara formülleri de kabul etmeyince, ne yazık ki yollar ayrıldı. Kendilerine bugüne kadarki emek ve katkıları için teşekkür ediyoruz. Saygılarımızla."



