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Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Serkan Asker istifa etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 16:55 | Son Güncelleme

Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Serkan Asker, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Serkan Asker istifa etti

Halk TV’de üst düzey bir ayrılık gerçekleşti. Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Serkan Asker görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Asker, “Küçük bir duyuru. Halk Tv Genel Yayın Yönetmenliği görevimden kendi isteğimle ayrılmış bulunuyorum" sözleri ile istifasını duyurdu.

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31 Mart seçimleri sonrasında eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal’ın yönetime gelmesinin ardından 2 Mayıs 2019’da Şaban Sevinç de genel yayın yönetmenliği görevinden istifa etmişti. 1 Nisan sabahı Halk TV’den birçok gazetecinin işten atılması nedeniyle istifa eden Şaban Sevinç’in yerine Serhan Asker Halk TV Genel Yayın Yönetmeni olmuştu.

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