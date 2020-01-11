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  4. Halk TV, iş insanı Cafer Mahiroğlu'na satıldı! Halk TV'nin yeni sahibi Cafer Mahiroğlu kimdir?

Halk TV, iş insanı Cafer Mahiroğlu'na satıldı! Halk TV'nin yeni sahibi Cafer Mahiroğlu kimdir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 05:47 | Son Güncelleme

Deniz Baykal'ın Halk TV'yi İngiltere’de yaşayan Sivaslı iş insanı Cafer Mahiroğlu'na sattığı kesinleşti. Kanalı satın alan Mahiroğlu, Halkalı'ya taşınacak. Halk TV'nin satılmasının ardından Cafer Mahiroğlu'nun kim olduğu merak konusu oldu. Peki Halk TV'nin yeni sahibi Cafer Mahiroğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Cafer Mahiroğlu'na dair tüm merak edilenler...

Halk TV, iş insanı Cafer Mahiroğlu'na satıldı! Halk TV'nin yeni sahibi Cafer Mahiroğlu kimdir?

Deniz Baykal ve Cafer Mahiroğlu'nun Halk TV'nin satışı konusunda protokol anlaşmasına vardığı iddia edilmiş ve "Halk TV satılıyor mu?" tartışmaları alevlenmişti.

Ardından bir YouTube kanalına konuk olan Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Serhan Asker, "Kanalın satışıyla ilgili şu an herhangi bir durum söz konusu değil, satılmadı" ifadelerini kullanmıştı.

Halk TV'nin satışına ilişkin CHP içerisinde birçok ismin karıştığı tartışmalar yaşanmıştı. Sürecin sonunda ise Halk TV'nin Cafer Mahiroğlu'na satıldığı kesinleşti.

HALK TV'NİN YENİ SAHİBİ CAFER MAHİROĞLU KİMDİR?

1966 Sivas doğumlu olan Mahiroğlu İngiltere'deki Select isimli tekstil firmasının sahibi olarak tanınıyor. İngilizce öğrenmek amacıyla 1980'lerin sonunda İngiltere'ye giden Mahiroğlu, uzun yıllar konfeksiyon sektöründe çalıştıktan sonra, daha önce çalışanı olduğu, konfeksiyon atölyesini satın alarak patronluğa soyundu.

1991 yılında Armondi tekstil şirketini alan Mahiroğlu, Top Shop, New Look, Dorotthy, Perkins, Tesco, Evans gibi bir çok markanın üreticisi konumuna geldi. 2007'de mali krize giren İngiltere'nin ünlü markası Select'i satın alan Mahiroğlu'nun 350'ye yakın mağazası bulunuyor.

CAFER MAHİROĞLU'NUN BAŞARI HİKAYESİ FORBES'A KAPAK OLDU

İngiltere'nin en zengin 100 insanı arasında adı geçen Mahiroğlu'nun başarı hikayesini Forbes dergisi, 'Türk Kumaşı', 'Yeni Asil Nadir' başlığı ile Kasım sayısında kapağına taşıdı.
FORBES


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