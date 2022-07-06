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Halk TV ve Tele1'e para cezası!

06.07.2022 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Halk TV'de yayınlanan "Sözüm Var" programı ile "Kayda Geçsin" programı ve Tele1'in "18 Dakika" isimli programlarına ceza yağdı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), söz konusu iki kanaldaki programlara idari para cezası verdi. İşte haberin detayları...

Halk TV ve Tele1'e para cezası!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Halk TV ve Tele1'e üst sınırdan idari para cezası verdi.

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, Halk TV'de yayınlanan "Sözüm Var" programı hakkında hazırlanan raporu görüşen Üst Kurul, HDP Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki'nin sözlerini inceledi. Yayında Tiryaki'nin "bölücü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a defalarca saygınlık kazandırma çabalarını, suçu, suçluyu, terör ve terörist başını övmesini" yayıncılık ilkelerine aykırı bulan RTÜK, Halk TV'ye idari para cezası ve 3 kez program durdurma yaptırımı uyguladı.

Kurul, Halk TV'ye, "Kayda Geçsin" isimli programda, ana muhalefet liderinin sosyal medya üzerinden yaptığı asılsız açıklamaları yayınlayanlara uygulanan yaptırıma rağmen, tekrar söz konusu beyanları ekrana getirdiği gerekçesiyle üst sınırdan idari para cezası verdi.

Ayrıca Kuruldan, "18 Dakika" adlı programda, moderatör Merdan Yanardağ'ın "RTÜK bu kestiği cezalardan elde ettiği paraları nereye harcıyor?" sorusu, Üst Kurul'un Yunus Emre Enstitüsü ile gerçekleştirdiği ve önemli çıktıları olan uluslararası çalıştaylar hakkında iftiralar attığı gerekçesiyle Tele1'e üst sınırdan idari para cezası yaptırımı kararı çıktı. (AA)

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Halk TV Tele1
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