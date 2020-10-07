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Halk TV'ye Azerbaycan ve Aliyev cezası

07.10.2020 20:08 | Son Güncelleme

RTÜK, Dağlık Karabağ kriziyle ilgili bir tartışma programında Azerbaycan'daki yönetimi eleştiren gazeteci Levent Gültekin'in sözleri nedeniyle Halk TV'ye para cezası kesti.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Halk TV'ye bir yayınında Azerbaycan ve Devlet Başkanı İlham Aliyev'i "küçük düşüren, aşağılayan ve iftira niteliğindeki ifadeler kullanıldığı" gerekçesiyle idari para cezası kesti.

Haftalık toplantısında izleme uzmanlarının raporlarını görüşen RTÜK, Halk TV'de Azerbaycan konusunun işlendiği "İki Bakış İki Yorum" programı ile ilgili raporu da ele aldı.

Programa katılan gazeteci Levent Gültekin'in Azerbaycan'a yönelik ifadelerini değerlendiren RTÜK'ün yayında ifade özgürlüğü kullanılırken "kişi veya kurumların haklarının gözetilmesi ilkesine riayet edilmediği, Azerbaycan Devleti ve Devlet Başkanı İlham Aliyev'e yönelik eleştiri sınırları ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliğinde ifadeler kullanıldığı" kanaatine vardığı belirtildi.

RTÜK, ilgili yasadaki "insan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez" hükmünün ihlal edildiğini belirterek Halk TV'ye üst sınırdan idari para cezası verilmesine karar verdi. Karar oybirliğiyle alındı.

Levent Gültekin ne demişti?

Halk TV'de programda Dağlık Karabağ krizi tartışılırken Gültekin, "Öncelikle Azerbaycan devlet mi? Bir de bu var, bunu soralım. Azerbaycan bir aşiret, Demokrasisi yok. Hukuku yok. Bir otoriter yönetim var. Seçim yok. Paranın üzerinde yüzüyorlar. Bugüne kadar adam gibi bir devlet kurmamışsın. 30 yıl önce senin toprakların işgal edilmiş" şeklinde konuşmuştu.

Halk TV'ye daha önce çeşitli cezalar veren RTÜK'ün kararıyla kanalın yayınları 28 Eylül-3 Ekim arasında durdurulmuştu.

DHA,ANKA,DW/HS,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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