Halk TV'ye Azerbaycan ve Aliyev cezası

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Halk TV'ye bir yayınında Azerbaycan ve Devlet Başkanı İlham Aliyev'i "küçük düşüren, aşağılayan ve iftira niteliğindeki ifadeler kullanıldığı" gerekçesiyle idari para cezası kesti.

Haftalık toplantısında izleme uzmanlarının raporlarını görüşen RTÜK, Halk TV'de Azerbaycan konusunun işlendiği "İki Bakış İki Yorum" programı ile ilgili raporu da ele aldı.

Programa katılan gazeteci Levent Gültekin'in Azerbaycan'a yönelik ifadelerini değerlendiren RTÜK'ün yayında ifade özgürlüğü kullanılırken "kişi veya kurumların haklarının gözetilmesi ilkesine riayet edilmediği, Azerbaycan Devleti ve Devlet Başkanı İlham Aliyev'e yönelik eleştiri sınırları ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliğinde ifadeler kullanıldığı" kanaatine vardığı belirtildi.

RTÜK, ilgili yasadaki "insan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez" hükmünün ihlal edildiğini belirterek Halk TV'ye üst sınırdan idari para cezası verilmesine karar verdi. Karar oybirliğiyle alındı.