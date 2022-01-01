Halk Yapılan Son Zamlarla İlgili Ne Düşünüyor?

Yeni yılın ilk günü yapılan zamlar Türkiye'de bir anda gündemin birinci sırasına oturdu. Elektrik, doğalgaz ve akaryakıta 2021 yılının son günü yapılan zamlarla ilgili VOA Türkçe, İstanbulluların görüşlerini aldı.

“Asgari ücrete yapılan artış geri alındı”

Asgari ücrete yapılan artışın son zamlarla birlikte geri alındığını düşündüğünü ifade eden Ramazan Doğan “Daha maaş cebimize girmeden elektrik olarak, doğalgaz olarak onu bizden geri aldılar. Geçim standardımız daha da düştü. Geçinemiyorduk, bundan sonra hiç geçinemeyeceğiz. Artık her geçen sene vatandaşımızın ekonomisi geriye doğru gidiyor” dedi.

“Bu zamların geleceği belliydi”

Gelen artışlara çok şaşırmadığını kaydeden Vedat Toprak “Bu zamların geleceği kesinlikle belliydi. Bu daha iyi günlerimiz, fiyatların daha da artacağını düşünüyorum. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Maaşımızı belki dolarla almıyoruz ama ülkeye her şey dolarla geliyor. Yaptığımız her harcamayı dolar bazlı yaptığımız için ister istemez halkı etkiliyor. Ekonomide açılan deliği kapatmak için vergilerle, zamlarla millete yükleniyorlar” diye konuştu.

“Isınmak artık lüks”

Üniversite öğrencisi Recep Berat Ökter de doğalgaza gelen son zamla birlikte ısınmanın artık lüks olduğunu ifade etti: “Biz yaklaşık 5 yıldır evde doğalgaz yakmıyoruz. Çünkü babam faturaları ödemeye yetişemiyor. Biz bugün bir buzdolabı aldık. O buzdolabı Eylül ayında 5 bin TL’ydi. Bugün 2022’nin ilk günündeyiz, aynı buzdolabı 11 bin TL. Bu, bize gelinen noktayı çok güzel anlatıyor”

“Türkiye’de hiçbir gencin geleceği yok”

Son zamların adaletsizce yapıldığını belirten Hakan Demir “Bu kadar da olmaz. Artışların dövizle alakası var dediler. Döviz kuru düşüyor ama mazota, araçlara, her şeye zam geliyor. İnsanlar zor durumda, Türkiye’de hayat yok. Türkiye’de hiçbir gencin geleceği yok. Bu ülkede ne bir araba sahibi olunabilir ne de bir ev sahibi olunabilir. Onu bırak karnını doyuramaz. Allah bu ülkede zenginlerin değil, fakirlerin yardımcısı olsun” diye konuştu.

“Bu zamları nasıl karşılayacağım”

Özel sektörde çalıştığını ifade eden Şahin Korkmaz, döviz kurundaki düşüşe rağmen yakıt fiyatlarındaki artışa anlam veremediğini söyledi. Korkmaz “Köprü fiyatları gidiş dönüş olmak üzere yaklaşık 17 TL oldu. Bu tabii ki hepimizi etkileyecek. Benzin bugün 12,5 TL oldu. Dolar 18 TL iken benzin 11 TL’ydi. Dolar bugün 13 TL, benzin ise 12,5 TL. Bunda bir tutarsızlık var. Ben sigortalı çalışan bir insanım bu zamları nasıl karşılayacağım. Aldığım maaş ay sonuna kadar ancak yetiyor. Ekstra bir şey almak gerekse, alamıyorum.”

