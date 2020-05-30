Halk ‘Yeni Normalleşme Kararları’ Hakkında Ne Düşünüyor?

Normalleşme süreci kapsamında atılan yeni adımlara ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı son kararlara göre şehirlerarası seyahat kısıtlamaları kalkıyor, restoran ve kafeler açılıyor, ancak eğlence mekanları kapalı kalmaya devam ediyor. Sokağa çıkma kısıtlamaları ise bir süre daha uygulanmaya devam edecek.

Peki halk alınan yeni kararlar hakkında ne düşünüyor? VOA Türkçe, İstanbullular’a sordu.

Özel bir kurumda çalışan Uğur Yüksek, vaka sayılarının hala yüksek olduğu bir zamanda normalleşme kararının alınmasına şaşırdığını ifade etti.

Yüksek, “Ülkemizde iki vaka varken bir sürü önlem alındı. Bugün ise bin tane vaka varken neden her şey normalmiş gibi kararlar alınıyor. Madem öyle baştan beri maskemizi takıp dışarıya çıksaydık. Kobay gibi kullanıldığımızı düşünüyorum. Haftada bir gün market için dışarıya çıkan insandım ama şimdi biz de dışarıya çıkıyoruz çünkü herkes dışarıda. Anlamsız bir şeyler var. Biz vaka sayısında 100’ün altına düşmedikçe ve ölüm oranını sıfırlamadıkça bence bu salgın bitmemiştir. Çin vaka sayısını sıfırladı, çıktı. Biz ise 1100- 1200 vaka sayılarıyla dışarılarda dolaşıyoruz. İstanbul büyük bir metropol, 18 milyon insan var. Biz bu vaka sayılarını tekrar yukarı çıkartırsak ekonomik olarak da biteriz, ülke olarak da biteriz. Yazık olur hepimize” diye konuştu.