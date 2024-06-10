'Halk yeni yeni keşfetmeye başladı' Faydalarını saymakla bitiremedi! Kanser, mide, bağışıklık, cilt... 'Anlamaya, çözmeye çalışıyorlar'

Onikişubat ilçesi kültür merkezi yanında kendi iş yerinde şeker kamışı suyu satışı yapan esnaf Ali Bekmez, "Şeker kamışı suyu insan sağlığına faydalarının saymakla bitmez. Kanseri önlemekle birlikte mide sağlığını korur. Zorlu aşamalarından sonra Kahramanmaraş halkıyla buluşturuyoruz" dedi.

"BUNU YAPMANIN ÖZEL UĞRAŞLARI VAR"

Bekmez, "Şeker kamışının faydasını saymak gerekirse, sağlıklı bir şeker. Kanseri önler. Mide sağlığını korur. Solunum yolunu temizler. Cildi temizler. Bağışıklığı güçlendirir. Kahramanmaraş’a ilk olarak biz yapıyoruz. Necip Fazıl Kültür merkezi civarında. Bunu yapmanın özel uğraşları var. Zorlu süreçlerden geçiyor" dedi.

"İÇENLER GAYET MEMNUN"

Bekmez,"Özel bir makinesi var. Makineden sonra hiç suyu kalmıyor. Kahramanmaraş’ta Cemal kardeşimle ilk biz yapıyoruz. Elimizden geldiğince Kahramanmaraş halkına hizmet vermeye devam ediyoruz. Şeker kamışını bir gün önceden hazırlıyoruz. Sabahleyin de çekimini yapıyoruz. Halk yeni yeni keşfetmeye başladı. Çoğu insan bilmiyor. Anlamaya çalışıyorlar, çözmeye çalışıyorlar. Ama içenler de gayet memnun. Çok güzel olduğunu söylüyorlar" ifadesini kullandı. (İHA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır





