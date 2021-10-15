Halk Yerli Aşı Turcovac Hakkında Ne Düşünüyor?

Faz-3 çalışmaları son aşamaya gelen yerli COVID-19 aşısı Turkovac'ın hatırlatma dozu olarak kullanılması kapsamında, 41 merkezde klinik çalışmalar başlatıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çalışmaya katılacak 3 bin gönüllü için çağrıda bulundu.

Peki bu çağrıya İstanbul’da yaşayanlar nasıl bakıyor? Yerli aşıya güveniyorlar mı? VOA Türkçe, İstanbullulara yerli aşı Turcovac hakkındaki düşüncelerini sordu.

“Herkes gönüllü olmalı”

Turcovac’ın Covid-19 virüsüne çare olması durumunda çok mutlu olacağını belirten Kadir Yurtoğlu “Bu yüzden gönüllü olurdum. Bu süreci bir şekilde atlatmamız gerekiyor. Hepimiz çok yıprandık, çok şey kaybettik. Daha da fazlasını kaybetmemek için herkes gönüllü olmalı” diye konuştu.

“Denemesi yapılmış aşıları tercih ederim”

Çalışmaları bilimsel yönden doğru bulduğunu ifade eden Yusuf Koyun, aşının kendisinde denenmesini istemeyenlerden. Denenmiş aşıları tercih ettiğini ve edeceğini kaydeden Koyun “Daha önce iki doz BioNTech aşısı oldum. Bunun üstüne Türk aşısı olabilir miyim diye herhangi bir araştırma ya da öneri görmedim” şeklinde konuştu.

“Bizim aşımız bin kat daha iyi”

Emekli Süleyman Deniz “Yerli malı yurdun malı herk Türk onu kullanmalı. Elin ürettiği aşıdan bizim yaptığımız bin kat daha iyidir. Burada kendimizi düşünmek konumunda değiliz. Ben üç aşı oldum, iki Sinovac birisi de BioNTech. Aşı zamanınım tekrar geldiğinde gider Türk aşısını olurum, yabancıya ne gerek var” diye konuştu.

“Denek olmak istemiyorum”

Emekli öğretmen Nurdan Özkol’sa “Bu şartlar altında denek olmak istemiyorum. Bu hastalık için de başka hastalıklar için de denek olmak isteyen insanlar olabiliyor. Onların rızasıyla denek yapılması bana daha mantıklı geliyor” dedi.

“Üçüncü doz aşımı yaptırmak için yerli aşıyı bekliyorum”

Yerli aşının daha erken piyasaya çıkması gerektiği eleştirisini yapan Hikmet Atasoy, ancak dünyada uygulanan aşılar arasında en çok Turcovac’a güvendiğini söyledi.

Atasoy “Bizim bilim insanlarımıza güveniyorum. Aşıdaki ilerleyişi de çok iyi takip ediyorum. Aşının üretiminde biraz gecikme oldu. Diğer aşılarla birlikte piyasaya çıkması gerekirdi ve denemeler yapılıp sonuçları görülmeliydi. Şu an takip ettiğim kadarıyla başarı oranı çok yüksek. Bu tabii ki sevindirici. 3. doz aşımı yaptırmak için Türk aşısının bir an önce çıkmasını bekliyorum” dedi.

“Hıfzıssıhha enstitüsü kapatılmasaydı bu sorunlarla uğraşmazdık”

Emekli Serhat Karaman’sa, yerli aşıya güvenmemesinin nedenlerini şöyle sıraladı: “Güven diye bir şey kalmadı. İnandığımız her şey güvensizlik ortamında olduğu için kimin ne söylediğine inanmıyoruz. Türkiye daha önce hıfzıssıhha enstitüsüyle aşı üreten bir konumdayken bugün bırakın aşı üretmeyi dışarıdan aşı getiremeyecek duruma geldi. Bugün bu enstitüyü kapatmayıp aktif halde tutsaydık. Bu virüs sorunuyla uğraşmayıp daha çok insanlara yardım eder pozisyonda olacaktık”

